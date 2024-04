Caso Baez Sosa: uno de los rugbiers rompió el pacto de silencio

Uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa decidió romper el pacto de silencio. Matías Benicelli, sentenciado a prisión perpetua, apuntó directamente contra su abogado defensor, Hugo Tomei, alegando que su estrategia legal no fue en beneficio de todos los co-imputados. "Fuimos persuadidos de designarlo para mi defensa técnica a fin de no entorpecer la defensa de otros coimputados", afirmó Benicelli en sus declaraciones.

Recientemente, tanto Benicelli como Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Ciro y Luciano Pertossi, asignaron nuevos abogados tras confirmarse las condenas por la Cámara de Casación Penal. Benicelli ahora está representado por Carlos Attías, mientras que Thomsen optó por Francisco Oneto como su defensor. La decisión de cambiar de abogado surge tras las críticas de Benicelli hacia la actuación de Tomei durante el juicio.

Matias Benicelli rompió el pacto de silencio

Según Benicelli, Hugo Tomei elaboró ??una estrategia que iba en contra de las voluntades de algunos de los rugbiers, que deseaban declarar frente al Tribunal o la prensa. También acusó a Tomei de descartar el testimonio de Alejo Milanesi, un testigo clave en el caso. "Quien debía garantizar mi defensa, inexplicablemente desistió del testigo en la misma audiencia", señaló Benicelli.

Algunos allegados al entorno de Benicelli destacaron que la defensa conjunta de los rugbiers resultó problemática para varios de ellos. Asimismo, se mencionó que durante la etapa judicial, Tomei no comunicaba ciertos procesos y no informaba aspectos cruciales de la investigación, como las manchas de sangre de la víctima en la ropa de los acusados. "Tomei no daba muchos detalles de la investigación y muchas cosas se las enteraron durante el juicio", expresaron fuentes cercanas a la familia de Benicelli.

El abogado Hugo Tomei, quien representó a los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido en enero de 2020, se vio involucrado en el caso por motivos familiares. Su vínculo con Emilia Pertossi, hermana de algunos de los acusados, plantea interrogantes sobre posibles conflictos de intereses en su defensa.