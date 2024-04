El FMI elogió la política económica, pero pidió firmeza

Este jueves, la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, se refirió a la política económica que está realizando el presidente Javier Milei desde que asumió su mandato, y elogió los avances que hubo en términos fiscales, reservas internacionales y la inflación.

“Las autoridades de Argentina están poniendo en práctica un plan de estabilización ambicioso para restaurar la estabilidad macroeconómica y como se sabe, el plan se centra en establecer un ancla fiscal fuerte que elimine financiación del gobierno por parte del Banco Central junto con políticas que reduzcan la inflación, restauren las reservas y otros impedimentos para el crecimiento que han perdurado en el pasado”, manifestó Kozack.

Señaló que durante enero y febrero hubo progresos que marcaron un superávit fiscal por primera vez en una década, sumado al incremento que hay de reservas internacionales. “La inflación está cayendo más rápidamente de lo que se esperaba y los indicadores de mercado, como por ejemplo la brecha cambiaria siguen mejorando".

Sin embargo, también advirtió que el camino hacia la estabilización “no es fácil” y que requiere una aplicación firme de las policías económicas. En este sentido, pidió al gobierno nacional que continúen mejorando la calidad del ajuste fiscal mientras se adapta la política monetaria.

El anuncio se dio en la previa al viaje del ministro de Economía, Luis Caputo a Washington, donde se reunirá con autoridades del organismo para participar de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, que se celebrará desde el lunes 15 de abril hasta el domingo 20.

Allí, el gobierno buscará financiamiento del FMI por US$ 15.000 millones. En enero el gobierno canceló compromisos por US$ 2.400 millones con varios organismos y en febrero otros US$ 2.000 millones. A mediados de abril, habrá que pagar otros US$ 640 millones al FMI.