Gobernadores desconfían de la letra chica de la Ley Ómnibus

Este jueves, el centro de la atención estuvo puesto en la reunión entre el Gobierno de Milei con los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), que tuvo como fin limar asperezas de cara al segundo intento por sancionar la Ley Ómnibus. Si bien el ministro del Interior, Guillermo Francos afirmó que "fue una reunión positiva", los mandatarios provinciales fueron más cautelosos y sostuvieron que primero van a "analizar las propuestas".

De la reunión en la que también participó el Jefe de Gabinete Nicolás Posse, el titular de Interior Francos mencionó que dialogaron con los gobernadores de Juntos por el Cambio sobre la Ley Bases y el paquete fiscal, y adelantó: "Hemos arribado a un acuerdo con los gobernadores presentes, que se comprometieron a apoyar ambos proyectos", dijo tras el encuentro que duró un poco más de una hora y media.

En el caso del gobernador de Chubut, Ignacio Torres remarcó al salir de Casa Rosada que aún tiene "algunas diferencias en el tema Ganancias y sobre el tema jubilaciones", aunque celebró "la voluntad de diálogo" y "que haya espíritu crítico" de cara al pacto de Mayo. En la previa, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro había adelantado la voluntad de los mandatarios provinciales de acompañar la Ley Bases en el Congreso de la Nación: “Venimos a colaborar con un Gobierno que está comenzando para darle las herramientas. Vamos a acompañar la Ley Bases en términos generales, pero por supuesto queremos discutir cada una de las particularidades”, aclaró.

Impuesto a las Ganancias: al final ¿se sube el piso?

Otro de los puntos de relevancia de la reunión tuvo que ver con la vuelta del impuesto a las Ganancias, que dividía el apoyo de los gobernadores. Según publicó el diario Clarín, fuentes que participaron de la reunión adelantaron que el Gobierno propuso un piso más elevado para el regreso del tributo a la cuarta categoría: "El mínimo no imponible de $1.200.000 no correría más, sería bastante más alto y los porcentajes a pagar más bajos, pero no hubo más precisiones". Además, el artículo señala que tendría un nuevo nombre, "Impuesto al regreso de las personas".

El gobernador de Chubut, uno de los opositores al regreso de Ganancias, dijo también que en la reunión "se habló de obra pública" ya que "todos celebramos el equilibrio fiscal, pero hay que atender obras, como puertos y rutas para generar divisas", y agregó: "Trajimos una propuesta: que Chubut se haga cargo de obras nacionales, como la ruta 3, que está en malas condiciones, y que Nación se comprometa a reconocer esa deuda", comentó.

De la reunión participaron los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Clara Muzzio (Vice de CABA, en reemplazo de Jorge Macri), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis). Por el lado del Gobierno nacional también estuvo el secretario ejecutivo de gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Rolandi y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.