Camioneros define esta semana si va al paro por 48 horas

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, resolvió que el jueves tomará la decisión de recurrir a un paro o no para protestar por el rechazo del Gobierno Nacional a homologar la paritaria. Ante eso, el sector sindical prevé tomar una medida de fuerza de 48 horas que podría ser anunciada en el congreso nacional que se llevará a cabo esta semana.

Este fin de semana, el ministro del Interior, Guillermo Francos, ratificó la postura de rechazar el acuerdo de incremento salarial por la impugnación de unas de las cámaras empresariales y aseguró: “Creo que estas patoteadas de Pablo Moyano, al conjunto de los argentinos, ya los tiene un poco harto. El Gobierno hará lo que tiene que hacer, desde el momento que se tomen las medidas que se tomen”. Además añadió que "el ministro de Economía, Luis Caputo dijo con claridad que el Gobierno no va a convalidar aumentos por encima de la inflación. Habrá que ver cómo se plantea esa discusión y cuáles son las medidas que el Gobierno tomará si se llega a realizar un paro”.

Mientras la idea del paro continúa, desde Casa Rosada anticiparon que, en caso de confirmarse, declararán ilegal el paro de Camioneros y que utilizarán herramientas como la conciliación obligatoria. En ese sentido, agregaron: “Creemos en un Argentina sin violencia, donde las instituciones funcionan, como están funcionando, y no hay aprietes ni dirigentes que por la fuerza busquen doblegar al otro y mucho menos al Estado”. Así también le "pidieron a Moyano que se mantenga dentro del marco de la ley. La gente votó un cambio profundo, ahora las reglas se cumplen y nadie está por encima de la ley, por más poderoso que se crea algún sindicalista".

La paritaria de los Camioneros acordó un incremento del 25% para el sueldo de marzo y el 20% en abril, pero todavía no tiene homologación. Con respecto a eso, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró: "No podemos convalidar aumentos del 25 por ciento, cuando la inflación está bajando”. En alusión a eso, el dirigente sindical respondió que "si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país".