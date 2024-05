"El túnel del terror ", el juego que aterrorizó a alumnos de una escuela de Salta

Tres alumnas de un colegio de la ciudad de Tartagal, en el norte de Salta, sufrieron descomposturas y desmayos tras ser víctimas de agresiones por parte de otros chicos que cursan en cursos superiores. Según la denuncia que una madre hizo en medios de comunicación, a las niñas les pusieron bolsas de plástico en sus cabezas, provocándoles asfixia.

Las agresiones acontecieron el lunes 22 de abril, cuando se desarrollaban actividades en el marco de los 33 años del Colegio secundario Jesús Reyes, de Tartagal, cabecera del departamento San Martín.

La madre de una de las alumnas que se descompusieron contó en declaraciones al canal de televisión VideoTar que su hija fue prácticamente obligada a participar de un “juego” denominado “Túnel del Terror”. El juego consistía en hacer ingresar a los alumnos a un aula, golpearlos, despojarlos de su calzado y colocarles bolsas de plásticos en la cabeza hasta que, por falta de oxígeno, se desmayaban o vomitaban.

Lo terrible es que el supuesto "juego" duró mucho tiempo y que ningún docente, directivo o personal de la escuela se dio cuenta lo que sucedía a pesar que por mucho tiempo se estaba poniendo en riesgo la seguridad y la vida de los alumnos, en especial de los más chicos quienes aterrados les informaron a sus padres el momento que les había tocado vivir, dentro de la institución escolar en el turno tarde.

La madre contó que una vez adentro del aula que hacía de "Túnel", a su hija le pusieron una bolsa en la cabeza además de sacarle las zapatillas, y fue tal la situación que soportó que luego vomitó. La mujer agregó que mientras esto acontecía en el aula, otros estudiantes estaban afuera vigilando “que nadie ingrese”. La madre de la alumna dijo que se enteró porque un poco después de las 15.30 de ese día le pidieron que acercara un par de zapatillas a su hija. Al llegar vio a su hija descompuesta, que le contó lo que había pasado.

“Yo me enteré por los medios”, dijo a Salta/12 Milton Wayar, supervisor del Nivel Secundario en la zona norte de Salta. Añadió que tenía que analizar los descargos que rubricaron los directivos, profesores y preceptores que se encontraban en ese turno. “Ya instruí que se trabaje con el programa Escuelas que Sienten y Aprenden, el equipo del POE (Programa de Orientación Escolar), y los chicos involucrados”, afirmó el funcionario. Sostuvo que mientras tanto también se derivará el caso para su tratamiento al único Gabinete Psicopedagógico que funciona para toda la jurisdicción de Tartagal, una de las urbanizaciones más grandes de la provincia después de la ciudad de Salta. Aunque no se brindó mayor información oficial sobre el hecho, se supo que la Policía tuvo que intervenir, y también hubo que pedir ambulancias ante la descompostura de niños.

"Todo se desmadró", dijo la directora

La directora del establecimiento, Estella Maris Azar, explicó que en el marco de la celebración por un nuevo aniversario de la fundación de la escuela, se propusieron una serie de actividades deportivas y recreativas. "Los chicos de segundo año con los profesores habían decidido hacer 'El túnel del terror' por ese motivo los días anteriores a la actividad dos mamás se ofrecieron para hacer la ornamentación del aula donde se iba a hacer el juego. El lunes finalicé mi jornada de trabajo que correspondía al turno mañana por lo que alrededor de las 13.30 horas me retiré del establecimiento quedando a cargo la vicedirectora Maria Luisa Torres. Alrededor de las 18 horas la vicedirectora me informó que había una alumna descompensada por lo que la llamé y me informó que estaba todo bajo control y que ya había llamado al hospital y al 911".

La docente explicó que "ordené que suspendieran toda actividad aún sin saber hasta ese momento por qué se había producido la descompensación de la niña y el martes tomé conocimiento de lo que realmente había sucedido c. Lamentablemente todo se desmadró. Supuestamente el juego consistía en que iban a transitar un camino con telas, iban a dar una vuelta y salían pero no fue así".

