Milei: "La Ley Bases saldrá en el Senado"

El presidente de la Nación, Javier Milei, se mostró confiado en que la Ley Bases será aprobada en el Senado y señaló que eso permitirá un fuerte impulso a la inversión. En una entrevista concedida a Univisión, dijo: "Buscamos mejorar el régimen de inversiones y también hicimos mejoras en el régimen laboral". En ese sentido, recalcó que la recuperación económica ya se comenzó a notar.

Luego, el primer mandatario afirmó que no hay dudas de que la situación económica de los jubilados mejoró y señaló que "entiendo que no les alcanza a los jubilados, pero las cosas están mejorando, no hay dudas y van a mejorar más". En esa línea, cuestionó las versiones que indican que los jubilados están pagando el precio del ajuste y sostuvo que la corporación política lo está pagando.

Luego, Milei fue consultado sobre la agenda internacional, puntualmente sobre las elecciones de Estados Unidos que se realizarán este año y remarcó: “Considero a Estados Unidos un aliado, independientemente de que sea gobernado por un demócrata o un republicano. Tengo una excelente relación con Donald Trump y con el gobierno de Joe Biden también”. Además, se mostró en contra del comportamiento antisemita que se da en las universidades de Estados Unidos y marcó que las manifestaciones están amparadas por las autoridades de las universidades.

Cuando tuvo que hablar de la relación que mantiene con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, el presidente aseguró que "todo lo que está haciendo Israel está dentro de los parámetros internacionales. Estamos parados del lado correcto de la historia, del lado de Estados Unidos, Israel, de Occidente y utilizaremos todos los recursos para defendernos de los terroristas".

Poco después, Milei sostuvo que existe influencia iraní en los alrededores del país y dijo que dicha situación está siendo monitoreada por el país. “En países fronterizos hay temas que hay que estar mirando. Si usted juega al póker, no muestra todas las cartas. Yo tengo que cuidar el interés de los argentinos”, respondió sobre la eventual presencia de Hezbollah en Estados limítrofes.