Qué dijo el maquinista que participó del choque de trenes

Este martes 10 de mayo alrededor de las 10:30 un tren de la línea San Martín, que venía de Retiro con destino Pilar, chocó a la altura de Palermo con una locomotora que venía en su misma vía. No hubo personas fallecidas de milagro.

Según trascendió en las últimas horas, el maquinista que conducía el tren con pasajeros recibió la autorización para circular por esa vía, pese a que se encontraba en el camino una locomotora detenida. La notificación para avanzar los conductores la recibieron de manera escrita, ya que desde hace 10 días no hay señalización producto del robo de cables.

El mensaje del maquinista que dura 52 segundos y tenía como destinatarios a los trabajadores del control, se escucha que el hombre dice: “Control chocamos acá”, y luego especifica: “Nos notificaron en Ocampos y chocamos acá, kilómetro 5 casi. Había un tren”.

Ante el aviso de la colisión, el interlocutor responde: “Sí, sí, conductor, ahí me avisó la guarda que viene con el coche vacío. Eso es lo que sé, le estoy llamando a la auxiliar de Palermo que consigue la vía”.

El mensaje finaliza con una advertencia para el resto de los trabajadores: “Ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque ahí chocó con la liviana. Sí, sí, ahí me dieron la libranza, la 25, no sé si tomaste. Lo llamé varias veces hasta que me la dio y después me consiguió la vía. 9 6 4 tomate precaución, altura kilómetro 5 aproximadamente”.

Producto del brutal choque hubo 100 heridos, de los cuales 30 fueron con código rojo y tres de gravedad. Con respecto a la hipótesis de por qué se produjo el impacto aseguran que el accidente se produjo 100% por una falla humana en el marco de la falta de funcionamiento del sistema automático de señalización.