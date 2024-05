Atención argentinos: anunciaron cambios para tramitar el pasaporte italiano

Cada vez son más las personas argentinas que tramitan el pasaporte italiano o, al menos, comenzaron a buscar información para hacerlo. Hay quienes quieren el documento para vacacionar, o para irse a aquel país a estudiar o a vivir. En este contexto, el Consulado de Italia en Buenos Aires, anunció algunas modificaciones.

Las medidas que, según informaron, buscan "evitar los intentos de obtención de turnos en el sistema »Prenot@mi» por parte de terceros"; se relacionan con la solicitud de turnos.

"De ahora en adelante los turnos de ciudadanía estarán disponibles: cada semana, de domingo a jueves a las 19:00, a través del Prenot@mi (opción «Reconstrucción» e «Hijos Directos Mayores de Edad»), como venía ocurriendo hasta ahora", se expresa en el comunicado, pero agrega: "En cualquier otro momento no previsible, de manera aleatoria. Los turnos que estarán disponibles con esta modalidad son aquellos cancelados en el Prenot@mi porque no puede ser identificado correctamente el usuario". Además, sostiene que el número total de turnos ofrecidos a los usuarios no sufrirá por lo tanto ninguna variación.

"Se recuerda que, como siempre, se debe solicitar un turno para cada persona mayor de 18 años y que, para el procesamiento de la solicitud de reconocimiento de la ciudadanía italiana de cada persona adulta, se cobrarán aranceles consulares equivalentes a 300 euros, a pagar en pesos según el tipo de cambio consular oficia. El pago del arancel consular se refiere al trámite mismo, independientemente del resultado de este último. En caso de que no se reconozca la ciudadanía, el importe pagado no será reembolsado", finaliza el comunicado.