Denuncian subsidios millonarios a comedores fantasmas.

El ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, presentó una denuncia penal para verificar que casi el 50% de los comedores que formaban parte del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, creado durante la pandemia, no existían o cumplían funciones distintas a las consignadas.

Según los datos recolectados a través de diversas auditorias solicitadas por el gobierno, en la mayoría de los casos los datos de preinscripción no coinciden con los reales, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor y en otros de los casos directamente no funcionan más como merenderos.

Algunos merenderos y comedores que no cumplen con su función son: “Conquistando Sonrisas”; “Pequeños Gigantes de Quilmes”; “Cielos Abiertos”; “Luz de Luna de Pereyra”; “Esperanza”; “Los Peques de San Alberto”; “Luz y Esperanza”.

“La falta de control sobre los miles de millones de pesos que el Estado nacional invierte en que la población más vulnerable pueda comer no puede ser ‘rifada’ sin control so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos”, se específica en la denuncia.

El programa Argentina contra el Hambre, inició el 8 de enero de 2020 con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria a sectores vulnerables y garantizarse el acceso a los alimentos y las prestaciones para merenderos y comedores comunitarios a nivel nacional.