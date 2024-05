Susana Giménez apoyó a Milei: "Está haciendo cosas fantásticas"

Alejada de la televisión desde hace cuatro años, Susana Giménez reapareció en una entrevista en este lunes en Intrusos y reafirmó su apoyo al presidente Javier Milei: “Apoyo este gobierno, está haciendo cosas fantásticas”. Además, habló como se prepara su gran regreso.

Durante un móvil, la diva fue consultada por la polémica que desataron las recientes declaraciones de Guillermo Francella respecto al presidente de la Nación. En este sentido, la diva fue contundente al afirmar que “Este país vive para la crítica. Estoy podrida de las críticas, no me importan, no las leo”

Luego se mostró sorprendida al preguntar: “¿Qué pasó con Guillermo?. Es uno de los mejores actores argentinos, es lo único que pasó. Igualmente, que piense lo que se le dé la gana, para eso vivimos en democracia".

Al ser consultada sobre la gestión del gobierno de Javier Milei, Susana dijo: "Por supuesto que apoyo a este gobierno ahora, muchísimo, porque está haciendo cosas fantásticas” y aclaró que “yo no lo voté".

Además, el notero le preguntó si próximamente va a entrevistar al presidente, porque tuvo que suspendida, a lo que la diva contestó sin titubear: “sí, seguramente". No se la hice con anterioridad, porque "no solamente me enfermé, sino que recién acababa de asumir y quería ver cómo era su política, y me parece que es bárbaro".

Sobre su regreso a la televisión, no quise adelantar nada al respecto y solo se limitó a decir que "tuvimos una reunión muy grande de lo que vamos a hacer".