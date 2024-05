Belliboni tras allanamientos: "No nos van a quebrar"

La Justicia ordenó 27 allanamientos a referentes de organizaciones sociales por presunta extorsión a beneficiarios de planes. A raíz de los operativos, los piqueteros denunciaron amenazas e intimidaciones, por lo que aseguraron que se trata de una persecución política del Gobierno de Javier Milei. En ese sentido, el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, alertó que "son unos mentirosos, unos ajustadores, a los que vamos a combatir en todos los terrenos".

Sobre los casos de irregularidades que pesa sobre ellos, el secretario general de UTEP, Alejandro Peluca Gramajo, afirmó: “Están limpiando el territorio para que se desarrollen las redes narcos. Hoy, fue un amedrentamiento más, rompieron nuestras puertas, amenazaron a nuestras familias, pero las organizaciones sociales hemos aprendido. Vamos a dar la vida, no nos van a vencer, no nos van a quebrar, vamos a dar la cara, vamos a seguir organizados, peleando, defendiendo a nuestras familias".

La semana pasada comenzó la orden de 27 allanamientos en una causa que investiga a dirigentes sociales, puntualmente a Eduardo Belliboni por presunta extorsión a beneficiarios de planes. Las denuncias fueron recibidas a través de la línea 134. Las medidas judiciales involucraron a referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha.

Una de las abogadas que defiende a las organizaciones sociales indicó que "estos allanamientos se dieron en un contexto irregular, en clara persecución política, ante la presencia de niños y no hubo testigos. Se realizaron amenazas, actos intimidatorios cuando no había ningún tipo de resistencia”. Sobre esa cuestión, Belliboni negó que existan amenazas de dar de baja planes por parte de las organizaciones si los beneficiarios no participan de movilizaciones. El piquetero apuntó contra la ministra de Desarrollo Social, Sandra Pettovello, a cargo de las decisiones de cambiar los planes sociales y frenar el envío de alimentos a los comedores sociales, mientras realiza auditorías. “Pettovello miente en todo lo que dice y ella es la que da de baja planes sociales. Tiene el listado de cada persona que recibe los alimentos. Son unos mentirosos, unos ajustadores a los que vamos a combatir en todos los terrenos”, lanzó.