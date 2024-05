Milei festejó la inflación de un dígito y respaldó a Caputo

Este martes, el INDEC confirmó que la inflación de abril a nivel nacional fue del 8,8%, la primera tasa de un dígito en seis meses y el presidente Javier Milei celebró el dato con un grito de "gol" a través de sus redes sociales.

Además, en el posteó que realizó el primer mandatario, le hizo un guiño al ministro de Economía Luis Caputo, ya que en la publicación se puede observar una foto de archivo de ambos en donde funden en un gran abrazo.

Otro de los funcionarios del gobierno nacional que festejó los dos dígitos de abril fue el vocero presidencial Manuel Adorni, quien manifestó: "La inflación de Abril fue del 8,8%. Gran parte se dió por el sinceramiento de precios regulados”.

La inflación de Abril fue del 8,8%. Gran parte se dió por el sinceramiento de precios regulados. En alimentos la inflación fue incluso menor: 6%.



La inflación se está pulverizando y tiene su certificado de defunción firmado.



Por su parte, el diputado nacional oficialista José Luis Espert posteó: “8.8% la inflación de abril. El gobierno de Javier Milei, en solo 4 meses, no solo evitó una hiperinflación, sino que logró que abril tuviera una inflación de un dígito (octubre 2023 fue un dibujo, no cuenta), cosa que no ocurría desde julio de 2023. ¿La receta? Puro sentido común: déficit fiscal y emisión 0. Es por ahí”.