Eurnekian a Milei: "Que se ponga las bolas y dirija al país"

"Que Milei se ponga las bolas y dirija al país", fue lo que declaró Eduardo Eurnekian al salir del hotel Alvear donde el presidente de la Nación Javier Milei dio un discurso ante empresarios. El dueño de Corporación América y exjefe del libertario en el pasado, asistió esta tarde al encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

Al salir, Eurnekian fue entrevistado por varios periodistas que lo consultaron por los dichos de Milei en el foro de Llao Llao, quien había apurado a los empresarios "poner las bolas e invertir en el país". Uno de los cronistas fue incisivo al respecto y el empresario no se amilanó: "Que el Presidente se ponga las bolas y dirija el país. Si me pide a mí que invierta, decile que yo digo que ponga las bolas", dijo.

uD83DuDDE3? Eduardo Eurnekián: "Que Milei se ponga las bolas y dirija el país"



uD83DuDD34 [EN VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/Z0WPTjzEHq — C5N (@C5N) May 15, 2024

El exjefe del presidente había tenido cruces públicos con el libertario en el pasado, aunque no todos fueron palos en esta declaración. Destacó que Milei es un "economista que sabe y sabe mucho", y en esa línea planteó su deseo de que se levante "de ser posible mañana" el cepo al dólar: "No me consulta a mí, no trabajo para eso, él era consultor mío del área de balances", recordó sobre el rol que el mandatario tenía cuando trabajó para él por más de diez años.

El también dueño de las concesiones de aeropuertos subió la apuesta cuando el cronista de C5N le informó que el presidente escucharía sus declaraciones: “Que lo escuche, qué carajo me importa”, dijo. El CEO de Corporación América se mostró despreocupado por la implementación del RIGI, argumentando que "la industria se hace en competencia mundial, nosotros competimos con todos. Hay que estar preparado para competir". Sin embargo, cuando le preguntaron qué falta para que se pueda invertir, Eurnekian dijo que "hace falta plata".