Javier Milei adelantó cuándo abrirá el cepo cambiario .

Este miércoles, el presidente Javier Milei en Hotel Alvear dio un discurso ante empresarios, donde festejó nuevamente el dato de la inflación de abril que fue de 8,8%, la primera tasa de un dígito en seis meses, y además se refirió a lo que pasará con el levantamiento del cepo cambiario.

Además, en la reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) defendió sus medidas económicas y afirmó que "no hay atraso cambiario". En este sentido, remarcó que "no hay déficit fiscal, no estamos perdiendo reservas y no estamos necesitando el financiamiento de nadie".

En este marco, Milei aseguró que "si hay algo que caracteriza a Argentina es que tiene mucha volatilidad”. También, enfatizó en que "no es lo mismo el tipo de cambio real en los momentos de crisis, que en los momentos donde hay confianza".

Javier Milei fue recibido por miembros del CICyP.

Con respecto al cepo cambiario, Milei destacó que está "muy cerca de liberarlo”. En este sentido explicó que para lograrlo se debe resolver problema de los pasivos remunerados y arreglar el problema de los dividendos; “cuando terminamos de hacer eso, vamos a abrir el cepo", aseguró el presidente.

En este marco, el primer mandatario manifestó que "está en nuestro plan abrirlo lo más rápido posible”, y preguntó: “¿Saben por qué tardamos?, porque lo hacemos a mercado. Porque se determina por la voluntad de los individuos. No lo hacemos de prepo, no lo hacemos por la fuerza. Eso es una característica distintiva de este gobierno, que respeta a rajatabla los derechos de propiedad".