Argentina argumentó para no perder las acciones de YPF

Argentina fue sentenciada a pagar 16 mil millones de dólares a fondos buitres, por haber reestatizado "mal" la petrolera YPF. Los acreedores, representados por el buffette inglés Burford, sostienen que el país no está en condiciones de aportar esa suma, y en cambio propone que se les transfiera el 51 por ciento del paquete accionario que está en manos del Estado.

Ante la posibilidad de que la jueza norteamericana Loretta Preska falle a favor de esa demanda, la defensa Argentina expuso seis fundamentos por los cuales esa operación sería imposible:

1-“La Ley 26.741 (expropiación YPF) prohíbe transferir las acciones sin la aprobación del Congreso con el voto de 2/3 de sus miembros. Preska no puede ordenarle al gobierno argentino que viole la ley o al Congreso que la modifique (cita precedente de la Cámara de NY que lo dice)”.

2-“Una orden de Preska contra bienes de Argentina localizados en su propio territorio afectaría la soberanía de nuestro país. El escrito cita un amicus brief del gobierno de EEUU en otro caso de la Cámara de Nueva York en el que se opuso a una orden similar por el riesgo de reciprocidad”.

3-“Las acciones de YPF tienen inmunidad de ejecución bajo el Foreign Sovereign Immunities Act porque no se dan los requisitos para exceptuarlas: 1) no están en EEUU, 2) Argentina no las usa para una actividad comercial en EEUU ni 3) para la actividad en que se basa la demanda”.

4-“Las acciones de YPF propiedad de Argentina están fuera de EEUU porque no son ADRs que cotizan en Nueva York sino que están registradas en la Caja de Valores, y Argentina las ‘usa’ votándolas en las asambleas de accionistas que se realizan dentro de su territorio”.

5-“Los demandantes no pueden suplir su imposibilidad de acreditar que Argentina usa las acciones de YPF en EEUU atribuyéndole, en cambio, supuestas actividades comerciales de la propia YPF porque Argentina e YPF son entidades diferentes”.

6-“La orden que pretenden los demandantes viola el derecho internacional (incorporado al common law de EEUU) porque bajo el derecho internacional consuetudinario un estado no puede procurar ejecutar un fallo en el territorio de otro estado sin su consentimiento”.

Según indicaron los argumentos están respaldados por tres informes presentados por los académicos argentinos Rafael Manóvil y Alfonso Santiago, y por el profesor de la Universidad de Berkeley Steven Solomon. “Por último, Argentina le pide a la jueza Preska que convoque a una audiencia para poder argumentar verbalmente su rechazo a la moción pretendida por los demandantes”.

El presidente de petrolera de bandera, Horacio Marín, señaló días atrás que “YPF es una Sociedad Anónima y ya fuimos excluidos del juicio. Por eso como compañía no opinamos sobre el tema. Como argentino, pienso que es de muy difícil implementación la cesión de acciones porque tiene que ser aprobado por dos tercios de las cámaras”,