Francisco Sánchez cuestionó las leyes de aborto, matrimonio igualitario y divorcio

Javier Milei viajó a España para participar del encuentro conservador Europa Viva 2024 como uno de los principales referentes de la derecha internacional. Junto al mandatario también viajaron otros funcionarios, como es el caso del neuquino Francisco Sánchez, secretario de Culto, quien habló en Madrid y generó polémica.

Durante el evento en el que este domingo el presidente será uno de los oradores, Sánchez cuestionó las leyes del aborto legal, el matrimonio igualitario y el divorcio. En su presentación, el secretario de Culto comenzó diciendo: “Soy conservador. En Argentina, el conservadurismo ha ido retrocediendo”.

Al referirse al divorcio y al matrimonio igualitario, precisó: "En 1987, en plena crisis económica, el pésimo Gobierno radical alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular, y se aprobó. En el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica".

Sobre el matrimonio homosexual, expresó: "Muchos creíamos que no era el momento en Argentina en plena crisis como vivimos casi siempre, pero lo promovieron y lo aprobaron". En 2020, la ley de aborto legal fue aprobada por el Congreso. Sánchez sostuvo que esto se dio "en plena crisis gravísima, no solo económica sino también por el Covid-19". Además, apuntó contra el ex presidente Alberto Fernández ya que según él buscó "promover" la interrupción del embarazo.

"También se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad, y los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos dejaron”, agregó.

Por último, Sánchez llamó a la unión de los conservadores de todo el mundo para "defender no solamente lo que tenemos sino para recuperar los valores tradicionales”.

Francisco Sánchez durante el encuentro en el Vaticano entre el presidente Javier Milei y el Papa Francisco en febrero.

Sánchez fue elegido por Milei para estar al frente de la Secretaría de Culto. Se cree que fue el hombre elegido, no sólo por su vínculo con la canciller Diana Mondino sino también por el apoyo que le otorgó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Otros indicaron que fue la propia vicepresidenta, Victoria Villaruel, la que terminó de impulsar su nombre.

La designación de Sánchez al frente de la Secretaria de Culto provocó una fuerte polémica por haber criticado al papa Francisco. El exdiputado neuquino había cuestionado a Francisco en 2023 por la designación del ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni en la Junta Académica Fundadora del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales “Fray Bartolomé de las Casas”, en el ámbito de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. “Caso para estudiosos encontrar un Papa que haya hecho tanto daño”, dijo Sánchez, quien luego se disculpó por sus dichos en forma pública. “Sin dudas que me arrepiento de lo que señalé en relación al Santo Padre. Seguramente por la cuestión política, cruzada por la grieta que ha dominado la escena política en los últimos años, la designación de Zaffaroni fue interpretada por mí, y por otros, como algo negativo para la política argentina sin comprender, en mi caso, las implicancias que en realidad tiene cada acción del Santo Padre y el Vaticano. Parte de la ignorancia, las pasiones y cierta imprudencia me llevaron a cometer ese error”, explicó en una entrevista.

También, el ex diputado había pedido la pena de muerte para Cristina Kirchner. “Doce años por robar impunemente es casi nada. El año pasado (2021) presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la Patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria”, sostuvo.