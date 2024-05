El caso de "Bebé reno" argentino y el calvario que vivió

El calvario que vivió Ramiro Simón, un argentino oriundo de Villa Ortuzar, Buenos Aires; tiene características similares a "Bebé reno". Se trata de la perturbadora miniserie de Netflix que está basada en hechos reales y encabezó el ranking mundial.

Netflix logró un éxito de la mano de Bebé reno (Baby reindeer), una historia pergeñada por el humorista escocés Richard Gadd que apela a la incomodidad constante del espectador con las situaciones que vive el protagonista. La miniserie muestra la terrible realidad con la que tuvo que lidiar el comediante a raíz del acoso que sufrió por parte de una mujer. Fueron “41.071 correos electrónicos recibidos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tweets, 46 mensajes, mensajes desde cuatro cuentas falsas de Facebook, 106 páginas de cartas".

En este contexto, el argentino Ramiro Simón, quien es director, guionista y escritor; decidió dedicar toda una tarde a mirar la serie de ocho capítulos. Ese día significó una inspiración para él, y poder animarse a contar públicamente lo que había vivido a raíz de una situación similar.

Ramiro contó a un medio nacional que por mucho tiempo decidió no mirar producciones que lo interpelaran. "Me hace mal. Me da repulsión", dijo y contó que invierte mucho de él en difundir el proyecto de ley de protección a víctimas de abuso psicopático y personalidades narcisistas, del que es coautor. No obstante, aquel día hizo una excepción, miro la serie y se sintió identificado teniendo en cuenta el libro que escribió, donde desnuda su vivencia. Se llama Sobreviviendo a una psicópata. Se asume con un ser depredado .

En el libro que escribió, Ramiro habla de su relación con Noel. En la serie de Netflix, Donny Dunn (el personaje de Gadd) es un comediante de discreto talento oriundo de Escocia. Martha Scott (interpretada por Jessica Gunning) lo conoce en un pub. Él está solo y desahuciado. Ella se enamora y se obsesiona, y lo persigue. Al respecto, Ramiro dijo que “en el afán de generar algo comercial, dista mucho de lo que es la interacción entre un psicópata integrado y una víctima”. Y, contó que el calvario que él vivió duró cinco años: "Veía las cosas en cámara lenta, tenía pérdida de memoria, me creía enfermo, mentalmente no estaba hábil. Ella me manipulaba como un títere además de que jamás me dejaba dormir".

Cuenta su historia porque -dice- quiere que nunca más le pase a nadie. “Estaba separado hace nueve meses de la madre de mi hija. Tenía 33 años. Trabajaba en el Congreso de la Nación con Pino Solanas: filmaba y editaba muchas películas de él. Una noche salí a un boliche con un amigo, que me presentó a una chica que él tampoco conocía. ‘Esta es Noel’, me dijo”. Ese día cualquiera su vida tomó un vuelco inesperado y dramático.

“Son un camaleón, van tomando la forma que necesitan”, dice de los psicópatas, quienes para doblegar emocionalmente a sus presas hacen un minucioso trabajo de investigación y estudio. La primera etapa es la del enamoramiento: “Te escuchan, te traen regalos, son súper atentos. Quieren saber qué es lo que te pasa, qué es lo que sentís, cuáles son tus miedos, cuáles son tus sueños”.

Lo convenció. Todos los días, luego de trabajar en el congreso, iba a su casa a escribir el guión de una serie inventada. “Me empezó a drogar, pero de eso me di cuenta después. No me podía levantar de la cama, veía todas las cosas en cámara lenta. Me sentía raro. Como me había hecho vegetariano hace poco, ella me decía que era por eso”, grafica. Noel era el nexo con los productores del nuevo lanzamiento televisivo. Lo mantenía entusiasmado, proactivo. Le nombraba gente que él conocía. Le recreaba un marco de idoneidad, de legitimidad, de normalidad. “Tienen una manera de mentir que no podés imaginarte porque no tenés una mente tan perversa. Es como Los Simuladores”, dice.

El plan incluía la segunda trama de una falacia para tenerlo coaccionado. “Me dice que el ex marido de ella, un militar de carrera, la estaba acosando y la quería matar. Hasta salió en los medios, en televisión, y convenció a un juez que le dio un botón antipánico. Me empieza a enloquecer a mí y me dice que nos quería matar a todos, a mí y a mi hija”. A su hija ya no la podía ver porque Noel la maltrataba a sus espaldas y la madre de la menor no dejaba que lo viera. A los dos meses y medio de relación, ella ya disponía del manejo de sus redes sociales y de su teléfono celular: ya lo había aislado de su entorno.

No era amor lo que sentía, pero no podía separarse. “Te genera una adicción más potente que la cocaína. Es algo químico. El psicópata, como te mantiene en un estrés constante, te hace segregar mucho cortisol que te va a deteriorando el cerebro: empezás a perder la memoria a corto plazo, a perderte y eso ayuda a que el otro te domine. Por ejemplo: dejás la llave del auto, ella te la agarra y la esconde. Van manipulando la realidad para que sientas que te estás volviendo loco”. Ya había pasado la segunda etapa del plan: la devaluación del ser. “Primero te lleva allá arriba con el enamoramiento, después te lleva allá abajo quitándote todo lo que tenés. Al final, un día te trata bien, al otro día te trata mal. Te desquicia”.

Una noche, fumando en el balcón de su casa, comprendió no haber advertido el rumbo incierto que había tomado su vida. “Empecé a investigar, a juntar pruebas, charlas por Whatsapp con mis amigos. Hablé con el militar que me quería matar. El psicópata no había sido él, sino ella. Le había hecho lo mismo que a mí. Casi pierde el trabajo y tampoco pudo volver a ver a su hijo”, reconstruye.

El calvario duró cinco años. La denuncia penal contra Noel radica en los tribunales de la justicia. Él sabe que ella tiene cinco víctimas más y que subsiste por sus estafas. Desconoce si sigue viviendo en Córdoba o si se mudó a Miami. Valora que el proyecto de ley del que es coautor gane adeptos en los órganos institucionales. Prefiere, por ahora, dejarse los tatuajes que ella presionó para que se hicieran. En el antebrazo izquierdo, en letras cursivas, conserva la frase “Noel Endless Love”: “Noel, amor sin fin”.