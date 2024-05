Indignante video: llevaba a su perro en el techo del auto

Una situación que genera indignación y ocurrió en La Plata, quedó filmada en un video que recorre las redes sociales. Fue este miércoles al mediodía cuando vecinos observaron una perra en el techo de un auto en movimiento. En este contexto, proteccionistas quieren rescatarla y darla en adopción responsable.

Según informaron fuentes oficiales, la peligrosa maniobra del conductor que -principalmente- puso en peligro la vida de la perra, se extendió durante varias cuadras. Recién en la intersección de las calles 122 y 43, en el límite con Ensenada, fue capturada por las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes, se observa a la perra en el techo de un Ford Falcon que circulaba por plena avenida. Rápidamente, los usuarios no tardaron en mostrar indignación por ver los intentos de la perra para no caerse. Además, lamentaron que existan personas que no sólo ponen en peligro la vida de un can, sino también que puedan generar todo tipo de siniestro de tránsito.

Elba Tibursi, proteccionista de animales de la zona, contó que en la ciudad se encuentran muy preocupados por el bienestar de la mascota. “Sabía perfectamente que llevaba un perro en el techo”, remarcó en diálogo con Arriba Argentinos.

“Es una aberración lo que hicieron, no midieron la magnitud de lo que podía haber sucedido. No solo si el animal se caía y era atropellado, sino que tampoco midieron lo que podía causar en terceros si se caía sobre un auto, se notaba que estaba intentando hacer equilibrio”, lamentó Tibursi, y agregó que ahora buscarán rescatar a la perra y darla en adopción responsable.