Javier Milei confirmó que no habrá Pacto de Mayo.

Luego de varias idas y vueltas, finalmente el presidente Javier Milei, confirmó este lunes que el 25 de mayo no habrá Pacto de Mayo con los gobernadores. El principal impedimento que se realice el mismo, es porque la Ley de Bases no obtuvo dictamen y recién volverá a tratarse el 30 de este mes en el Congreso Nacional.

De todas formas, como estaba previsto, por el momento Milei viajará a Córdoba para festejar con un acto en el cabildo la fecha patria. Pero, un líder de la Libertad Avanza adelantó que los gobernadores no están invitados: “No tiene mucho sentido invitarlos, si no se va a hacer la firma del Pacto de Mayo”, explicó.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó con respecto a una reprogramación del Pacto de Mayo que “las leyes todavía no fueron aprobadas. Por ende, está claro que no podemos ir a un pacto. No quiere decir que no vaya a pasar nunca”.

Sobre a una posible fecha para que se realice finalmente la reunión de 10 puntos con los gobernadores, Francos deslizó que “el presidente planteó 25 de mayo en Córdoba, pero tenemos el 20 de junio en Rosario, en el Monumento a la Bandera”.

La idea principal del Ejecutivo y del propio Milei es dejar afuera a todos los políticos, excluir a toda la "casta política" del acto del 25 de mayo y a su vez, realizar modificaciones en el Pacto de Mayo, y analizar cómo quedará la relación con los gobernadores que confirmaron su asistencia y apoyaron las doctrinas del gobierno nacional.

En principio, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, no participaría de la convocatoria, pero lo recibiría en el aeropuerto Ambrosio Taravella.