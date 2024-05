Caputo afirmó que empezó la recuperación de la economía

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, destacó que hay varios indicadores que empiezan a mostrar recuperación de la economía y aseguró que lo peor de la crisis ya pasó. En ese sentido, reforzó que lo que dijo el presidente Milei sobre la pronta salida del cepo y manifestó: "No nos ponemos una meta de fecha. siempre pensamos que se tiene que cumplir cuatro requisitos, el ancla fiscal, normalizar el flujo, teníamos que normalizar stock, y por último, teníamos que tener una relación razonable entre las reservas internacionales y pasivos remunerados. Esas eran las cuatro cosas que nos fijamos, se podría resumir en sanear el balance del Banco Central".

Además, señaló: "A todos lo que dicen por qué no sacamos el cepo el día uno. Requiere una cirugía mayor. Si hubiéramos sacado el cepo el día uno, hubiera sido una calamidad; si lo hubiéramos sacado en enero, hubiera sido un desastre; si lo hubiéramos sacado en febrero hubiera sido bastante desastre; si lo hubiéramos sacado en marzo hubiera estado mal; si lo hubiéramos sacado en abril hubiera estado mal; y si lo sacáramos hoy, sería inapropiado. Pasamos de una calamidad a algo inapropiado, una mejora sustancial".

Cuando tuvo que hablar sobre cuando será la salida del cepo, el funcionario deslizó que "Entonces, no le podemos poner fecha, lo vamos a hacer en el momento en el que estemos seguros de que no va a haber sobresaltos. Con el cepo no nos ponemos una meta de fecha, no. Si hoy entráramos en un nuevo programa con el FMI, que implicara nuevos desembolsos, esa relación de pasivos remunerados y reservas, estaría en un nivel más razonables".

Caputo subrayó también que la caída del empleo en el primer trimestre fue consecuencia del desastre de los últimos cuatro años e insistió que la recuperación ya se empieza a notar.

Por último, el ministro de Economía dijo que Argentina tiene que ganar credibilidad para impulsar una política económica sólida para luego traducirse en resultados.