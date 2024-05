Milei en el Luna Park: "Los zurdos nos llevan puestos”

A horas de un paro nacional docente, un Pacto de Mayo que no se concreta, la Ley de Bases que no obtiene dictamen, un conflicto diplomático con España y con un dólar que se disparó en la última semana, el presidente Javier Milei parece hacer oídos sordos a los conflictos que atraviesa el país y este miércoles dio su show en el Luna Park a lo Rolling Stone, ya que imitaba a Mick Jagger en su época escolar.

A más de cinco meses de que comenzó su gobierno y con un programa económico que aún no encuentra alivio, Milei no quiso presentar su libro "Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica" en la Feria del Libro y en cambio decidió hacer una gran fiesta en uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires.

22:41 HOY - Milei criticó al kirchnerismo

Al final de su discurso junto a Manuel Adorni y José Luis Espert el presidente expresó: “Detrás del socialismo se esconde la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual ante la ley, la violencia y el asesinato. Es la economía de los fracasados. No sólo es batalla cultural, porque si nos quedamos ahí y no nos metemos en el barro de la política esto no funciona…. si no nos metemos en el barro los zurdos nos llevan puestos porque lo importa es tener el poder”.

22:26 HOY - Espert y Adorni entrevistaron a Milei

José Luis Espert le preguntó a Milei en qué lugar quiere poner al país. “Apuntamos a hacer el país con mayor libertad económica en el mundo. Ahora empezó a entrar en las andadas Irlanda, pero de ser el país más miserable en 35 años pasó a tener PBI per cápita mayor que EEUU”.

En este marco Milie agregó: “Cuando mandamos la Ley Bases, que la estamos peleando y el DNU, que era un conjunto de reformas estructurales, contaba que siendo la reforma de Menem de los 90 era grande y con la ley bases era 5 veces más grande, con DNU 8 veces más grande y eso nos permitiría avanzar en el índice de libertad económica 90 puestos y parecernos a país como Alemania Francia Italia y convertirnos en potencia. Pero como eso nos nos gusta con Federico Sturzenegger, decidimos que vamos a hacer 4 mil reformas estructurales y cuando termine esto van 3 mil más”.

21:37 HOY - Javier Milei cuenta cómo surgió su libro

El presidente al contar como comenzó la idea de escribir su libro, explicó que lo encontró con un problema “con el que nos encontramos los economistas cuando vemos los problemas de crecimiento que se llama el palo de hockey. Lo interesante es que cuando miran el PBI per cápita de esa serie está constante, la única suba que tuvo en siglo XXVI después del descubrimiento de América, la economía se movía muy lento”.

“El problema sigue siendo el maldito Estado", dijo el presidente al indicar que “en el 1800, vivían 800 millones de seres humanos. En el 2000, la población se multiplicó por 8 veces y el PBI per cápita por 14. Se llama rendimientos creyentes. Ese es un problema enorme. El primero que lo vio fue Adam Smith”.

21:20 HOY - Milei presenta su libro en el Luna Park

Luego de cantar en vivo para todos los presentes, comenzó la transmisión oficial y Milei comenzó a presentar su libro. En el comienzo de sus palabras le agradeció irónicamente al presidente de la Feria del Libro, donde no se pudo presentar. "¡Gracias kirchneristas!", deslizó.

21: 13 HOY - Milei canta en vivo en el Luna Park

El presidente subió al escenario con una campera larga de cuero color negra y abajo su traje azul oscuro. Eligió cantar "Panic Show" de La Renga.

Luego se sacó el sobretodo, para quedarse solo con su traje y presentó su libro "Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica". Lo primero que dijo fue, "gracias a todos por hacerse presente en esta fiesta de la libertad".

20: 50 HOY - Previo al show: Milei se sacó una selfie con Karina, Adorni y Espert

Como todo Rockstar, Javier Milei antes de comenzar su show se sacó una foto en Bambalinas dónde se lo ve junto a su hermana Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni y el diputado de LLA José Luis Espert. El presidente parece ser que dejó su emblemática campera de cuero y sin embargo lleva puesto un traje azul oscuro con la escarapela. No sé sabe si este es el atuendo elegido para subir al escenario.

20:30 HOY - El show de Milei se retrasó y cantará a las 21:30

Desde Presidencia decidieron posponer el inicio del evento, por lo que se espera que Javier Milei empiece a cantar a las 21:30 y que alrededor de las 22 hable. La capacidad en el estadio ronda en el 80%, ya que muchos militantes aún aguardan para ingresar al Luna Park.

19:30 HOY - Daniel Scioli pidió que se apruebe la Ley de Bases y defendió a Milei

Antes de ingresar al Luna Park, el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli, dijo que es necesario que se apruebe la Ley de Bases en el Congreso Nacional. Además, defendió la gestión de Javier Milei al asegurar que va “venir la recuperación de la economía”.

En el emblemático estadio que estará repleto por libertados y por el gabinete del presidente, ya ingresaron: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el subsecretario de Integración Socio-Urbana, Sebastián Pareja; Juan Pablo Scalese y el legislador bonaerense, Agustín Romo.

19:30 HOY - Los seguidores de Milei se sumaron a la crisis diplomática con España

En medio de una crisis diplomática entre Argentina y España, donde Javier Milei apuntó contra su par español Pedro Sánchez y trato a su mujer de “corrupta”, los militantes de LLA apoyaron al mandatario argentino y le dedicaron cantos muy efusivos a Sánchez.

18:46 HOY - Javier Milei llegó al Luna Park

A las 18:32 el presidente salió de la Quinta de Olivos, junto a su hermana Karina Milei y se dirigió hacia el estadio en en el bajo porteño junto a un gran operativo de seguridad y su custodia personal.

Una vez en el Luna Park, ingresó por una puerta lindera, sin saludar a los personas que se encontraban fuera del estadio, ya que no pudieron conseguir entradas. Luego fue a un camarín que se preparó especialmente y que tiene todos los detalles necesarios para que Milei se sienta como un verdadero RockStar.

18:07 HOY - Abrieron las puertas del Luna Park para el show de Milei

Se abrieron las puertas del Luna Park y empezaron a entrar las primeras personas para el Show de Javier Milei que está programado para que empiece hoy a las 20.

Se esperan que ingresen 8 millones de personas, y el ingreso se está haciendo de forma ordenada ya que la Policía está a cargo de los cacheos.

Después de que se terminaran las entradas disponibles para la presentación del libro del presidente el gobierno anunció que habilitarán más tickets para aquellos que quedaron fuera.

El mismo está programado para hoy a las 20 y ya hay miles personas haciendo largas filas para poder ver al líder libertario, que pagaron su entrada de su propio bolsillo. Lo nuevo, para Argentina, es la gente no llegó en colectivos de campaña, como el kirchnerismo acostumbraba a hacer cuando había algún tipo de acto político. Pero de forma irónica, repartirán choripanes, “va a ser un acto peronista”, dijeron con sarcasmo.

Se esperan que asistan alrededor de 8 millones de personas, donde no habrá “casta” y tampoco una movilización del aparto político de La Libertad Avanza (LLA). Los que sí dirán presentes es el gabinete nacional que escucharan a Milei cantar dos temas de La Renga: Panic Show y El Revelde.

Militantes libertarios esperan por el show de Milei.

Luego y sobre el escenario, que puede llegar a ser como un ring de box, el presidente le hablará a la gente, acompañado por el diputado nacional de LLA, José Luís Espert y el vocero Presidencial, Manuel Adorni, que ejercerá como moderador.

Desde el Ejecutivo, en varias oportunidades remarcaron que el show de Milei tendrá un costo aproximado de 8 millones de pesos que fue pagado por la empresa que publica el libro. "No sale del Estado", sostuvieron desde Casa Rosada.

Con respecto a la seguridad, en las inmediaciones del Luna Park, hay una importante presencia de la Policía Federal, encargada de que el evento salga en orden. Hay agentes de infantería, policía montada y motorizada.