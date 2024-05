Milei: "Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubieran muerto"

La participación del presidente Javier Milei en la última jornada de la 81º Exposición Angus en La Rural se destacó por sus dichos respecto al cepo y al impuesto PAIS que dijo querer "eliminar". No obstante, entre las imágenes que circularon esta tarde, trascendió una polémica cuando un cronista lo consultó sobre el cese de reparto de alimentos a comedores, actualmente guardados en galpones del ministerio de Capital Humano.

En una semana en la que se conoció que la pobreza llegó a un 49% en el último semestre, Milei presentó su libro en el Luna Park con show musical y respondió hoy sobre el alimento en los comedores: "Sí, se están repartiendo. Lo que pasa es que hay gente que curra y está perdiendo sus curros", dijo el presidente en medio de un enorme grupo de colegas y asistentes al evento.

Luego de que el cronista le insista con que "hay gente que no llega a fin de mes", Milei respondió: "Si la gente no llegara fin de mes se estaría muriendo en la calle, y eso es falso". En esa línea, ratificó: "Y bueno, si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto, digamos".