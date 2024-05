Máximo Kirchner respaldó a Milei en el conflicto con España

En contacto con medios españoles, el diputado nacional e hijo de los expresidentes, Máximo Kirchner, habló sobre la coyuntura política nacional en el plano local e internacional. Allí, se refirió a los cruces entre Javier Milei y Pedro Sánchez, su interna en la provincia de Buenos Aires con Áxel Kicillof y la denuncia de abuso sexual contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

"Que el ministro de Transporte de España diga que (Javier Milei) consume sustancias no es el mejor camino para tener mejores relaciones”, sostuvo el presidente del PJ bonaerense a el diario El País. Además, aclaró que "aunque no coincida en nada o en casi nada", el libertario "no deja de ser el presidente" del país.

Por otra parte, le recriminó al presidente español su postura en el debate del acuerdo con el FMI, alegando que si "hubiera sido más proactiva en entender la posición argentina, Milei no hubiese llegado a la presidencia".

Por otra parte, tras la derrota electoral de Unión por la Patria en el 2023, habló de la reestructuración del peronismo, en el cual lo encuentra enfrentado al gobernador bonaerense, pero señaló que sus diferencias con el ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner no son dramáticas. “No es una interna como la de la década de 1980", indicó, acotando también que "la conductora es la misma", haciendo referencia a su mamá.

“Hay elección del PJ nacional y tengo en la provincia el 40% del padrón nacional. Cuando me tuve que hacer cargo dije que quería que alguien me sucediera a través del voto. Votemos y dejemos esta cantinela”, manifestó.

Por último, fue consultado por la situación judicial del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien fue denunciado de abuso sexual por una exempleada. “La versión que leí de Fernando es que la fiscalía le pidió dos veces sobreseimiento. El procesamiento no significa su condena. Tendrá que dar su respuesta a la justicia”, concluyó.

En las últimas horas, Melody Rakauskas, quien denunció a Espinoza, habló con los medios por primera vez tras trascender su causa, y reveló que tiene "miedo" de que la "maten", como también aclaró que desconoce el rumbo que está teniendo la causa.