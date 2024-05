Una argentina escaló el Everest, rompió un récord y llamó a todos a "cumplir sus sueños"

El 21 de mayo de 2024, María Belén Silvestris logró una hazaña histórica al completar el desafío de las Siete Cumbres, culminando con la ascensión al Everest. Esta proeza la convierte en la sudamericana más joven en alcanzar esta prestigiosa meta en el mundo del montañismo.

La travesía de Silvestris comenzó en 2015 con la meta de escalar las cumbres más altas de cada continente. A lo largo de nueve años, la argentina conquistó el Kilimanjaro (Tanzania), Monte Elbrus (Rusia), Aconcagua (Argentina), Macizo Vinson (Antártida), Denali (Alaska, Estados Unidos) y Monte Kosciuszko (Australia).

Finalmente, el Everest completó este extraordinario viaje. La ascensión a la montaña más alta del mundo no solo representa un desafío físico sino también mental, enfrentando condiciones extremas y una altitud que pone al límite las capacidades humanas.

El 6 de abril de 2024, Silvestris llegó a Nepal acompañada de su padre y su esposo. Su padre la acompañó hasta el campamento base del Everest, a 5.300 metros sobre el nivel del mar, mientras que su esposo permaneció con ella durante la segunda fase de aclimatación, escalando la montaña Lobuche.

Silvestris en la cima del Everest

La fase final de la ascensión comenzó con seis días de arduo ascenso hasta alcanzar la cumbre del Everest. Esta etapa crucial no estuvo exenta de peligros. A 8.600 metros, en la peligrosa cornisa Hillary Step, un bloque de hielo se colapsó, resultando en una tragedia que dejó a tres escaladores fallecidos. Silvestris y otros escaladores sobrevivieron gracias a las cuerdas de seguridad.

El 21 de mayo a las 11 Silvestris alcanzó la cumbre del Everest, celebrando con una camiseta de la selección argentina, la número 10 de Lionel Messi, un símbolo de la perseverancia y el triunfo.

“Es una felicidad extrema, es un conjunto de emociones que es muy difícil de explicar. Veo lo que pude cumplir y me parece increíble. Me da confianza de decir cualquier cosa que me proponga lo puedo lograr, y eso vale para cualquier persona, no hay que achicarse, hay que animarse y hay que ir para adelante, ir atrás de los sueños”, reflexionó Silvestris tras su hazaña.