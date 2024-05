Falta de gas: culpas cruzadas entre CFK y el Gobierno de Milei

La falta de gas que afecta a una gran parte del país despertó declaraciones cruzadas entre el Gobierno de Javier Milei y la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por un lado, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo sostuvo que "no es responsabilidad de este Gobierno no contar con la capacidad plena" del Gasoducto Néstor Kirchner, hecho que genera el problema de abastecimiento en el territorio nacional.

Chirillo argumentó que debieron "asumir una deuda que dejó el Gobierno anterior con Bolivia por 244 millones de dólares por la importación de gas", y que "los intereses le costaron 21,8 millones de dólares a todos los argentinos". Además, agregó que durante el mandato de Alberto Fernández “se negoció una reducción del gas importado justo para el invierno de este año” y que para resolver la situación, acordaron con la brasileña Petrobras “una asistencia para agosto y septiembre para cubrir esa reducción de volúmenes de gas”.

Respecto al Gasoducto, Chirillo remarcó que “la obra del primer tramo del GPNK y las plantas compresoras Tratayén y Salliqueló debieron haber finalizado en septiembre de 2023” y añadió que se regularizaron pagos “por más de $30.000 millones y se destinó recursos por otros $47.000 millones en la fase de terminación, debido al retraso heredado”, dijo anoche en su cuenta de X.

El secretario de Energía, Rodríguez Chirillo junto a Milei y el ahora ex Jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Por la misma red social, Cristina Fernández de Kirchner apuntó a los "funcionarios que no funcionan" pero con el aditivo que al "actual gobierno, se le suma el de las ideas que no funcionan". La ex mandataria lo tituló: "Con superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho) y sin gas en el caño".

En esa línea, apuntó a que "la idea de superávit fiscal o muerte está destinada al fracaso" y como "prueba" citó que: "Por no girar fondos a las contratistas que estaban ejecutando las obras de los compresores por alrededor de 40 millones de dólares, tuvieron que contratar buques por montos muy superiores. Hasta acá la idea no funcionó, pero además, cuando calcularon los buques que tenían que comprar, los funcionarios calcularon mal o no tuvieron previsión".

Neuquén quedó a salvo del corte de gas por la emergencia nacional

El vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Gas Natural Comprimido (GNC), Oscar Olivero dijo en declaraciones a Mejor de Tarde por Canal 24/7 y AM550 que “Camuzzi continuó con el abastecimiento de los que tienen firme (contrato con reserva) en Neuquén y Río Negro. Desde hoy a la mañana está el gas que se compró de emergencia a Petrobras y desde esta jornada está regasificando. Desde mañana estará normalizada la situación”, cerró.

Marcelo Pirri, presidente de la Cámara de Expendedores de Neuquén y Río Negro, dijo esta mañana a Mitre Patagonia que la situación es "grave" y anticipó: "Lo que está sucediendo en el resto del país va a terminar afectando en un 100% a nuestra zona también".

Pirri manifestó que sólo una estación fue notificada oficialmente por posibles multas en caso de que no hagan recortes en las ventas, ya que desde el Gobierno buscan priorizar el consumo domiciliario. "No es que te lo cortan, pero te dicen: 'No vendas un sólo metro cúbico porque te vamos a sancionar'", contó este mediodía.