Las posibles razones de la ida de Posse del Gobierno

El presidente de la Nación, Javier Milei, anticipó una semana atrás que todo su gabinete estaba en revisión dado su disconformismo con el avance de la Ley Bases y por la falta de eficiencia de algunos funcionarios. En ese lote entró Nicolás Posse ,con quien el primer mandatario mantenía una relación de más de 20 años y quien acumuló mucho poder desde que la Libertad Avanza asumió en el poder.

Luego la cosa cambió y el ingeniero industrial fue reemplazado por Guillermo Francos, quien ahora quedó a cargo de la jefatura de Gabinete. Justamente, el brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre el desempeño del saliente funcionario en la antesala y después de las elecciones.

Más allá de eso, Francos habló en una entrevista con TN y manifestó: "Yo creo que se cumplió un ciclo en que yo rescato la tarea que tuvo Posse previa a la elección. Él hizo un gran trabajo armando un proyecto que tenía que ver con la reforma del Estado, plan de gobierno. Pero es claro que tomar un gobierno desde un partido de un espacio nuevo, armar los equipos de gobierno es una tarea muy compleja y va pasando factura. Yo creo que en algún momento de estos seis meses, él y el presidente sintieron que era necesario un cambio de aire y Posse presentó su renuncia".

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Posse haya espiado a ministros, el flamante jefe de Gabinete negó tener evidencia que confirme tales actos y puntualizó que si alguien tiene pruebas debe presentar una denuncia formal. En ese sentido, declaró que "no, no lo creo. Yo no tengo ninguna. Son los rumores, pero yo no me guío por rumores. Si hay alguien que tiene que formular alguna denuncia sobre eso, la formulará".

Según trascendidos, Posse le deseó un buen viaje a Punta del Este a Pettovello, abriendo la chance de que la haya espiado. Con respecto a eso, Francos dijo: "Bueno, eso lo contó una ministra, pero bueno, eso no quiere decir que la estuvieran espiando. Puede ser que él tuviera la información por alguien de que se iba el fin de semana".