Ley Bases: el Gobierno no logró el dictamen y no hay fecha para el debate en el Senado

El principal objetivo para Guillermo Francos, desde que asumió como Jefe de Gabinete, era que la Ley de Bases y el paquete fiscal obtengan hoy sí o sí los dictámenes para habilitar el debate de ambos proyectos en el recinto la próxima semana. Sin embargo, no consiguieron las 28 firmas suficientes para el dictamen de comisión y decidieron pasar a cuarto intermedio.

Martín Lousteau de la UCR y José María Carambia de Santa Cruz anunciaron que presentarán dictámenes propios, y algunos senadores condicionaron su firma a esas dos presentaciones y, hasta que no vean la luz, no se avanzará en el tratamiento. Lousteau dijo en el plenario que va a presentar un dictamen propio, "como si fuera una ley nueva": "Está claro que la Argentina necesita inversiones grandes pero no podemos redactar una ley para que haya reclamos o prebendas innecesarias", expresó.

Las negociaciones previas al fallido dictamen de este miércoles

El exministro del Interior, junto a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, se reunieron con algunos de los jefes de bloques del Senado "dialoguistas" para juntar firmas para que finalmente los proyectos del Presidente Javier Milei se conviertan en ley. No estuvo presente el titular de Unión por la Patria.

A pesar de que el encuentro se desarrolló en buenos términos, trascendió que los dialoguistas y personas claves en el gabinete de Milei, no lograron un acuerdo concreto sobre lo que pasará este miércoles a partir de las 15 en las comisiones de la Cámara Alta.

Finalizada la reunión, el presidente previsional de la Cámara de Senadores, Bartlomé Abdala, explicó que "se aceptaron muchas sugerencias", y aseguró que algunas de ellas fueron consideradas y otras no, pero que "de todas maneras el eje central de la ley sigue intacto y no se ha sufrido una carnicería ni un desguace de la ley". En este sentido, aseguró que "va a haber dictamen esta semana".

Por su parte, Francos, se refirió a las modificaciones que reclama la oposición para que los proyectos finalmente obtengan dictamen esta tarde: “Nunca es posible encontrar coincidencias totales”, afirmó y aseguró que este gobierno “acepta hasta donde le parece que puede aceptar”.

Reunión de Victoria Villarruel y Guillermo Francos con senadores por la Ley Bases.

Los puntos en los que habría mayor conflicto son el de privatizaciones (hay senadores que quieren eliminar a Aerolíneas Argentinas y al Correo Argentino la lista de firmas). Además, se encuentra la vuelta de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que quieren eliminar los diputados de la Patagonia.

De esta forma, el gobierno nacional buscará conseguir dos dictámenes: uno para la Ley Bases que se debatirá en las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales; y el paquete fiscal que solo se tratará en Presupuesto y Hacienda.