Uno de los acusados por el crimen de Báez Sosa rompió el silencio

Después de que la Cámara de Casación confirmara las penas de los ocho acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, Máximo Thomsen rompió su silencio y dio una entrevista en la que habló sobre su vida en Zárate antes del trágico suceso, sus experiencias en peleas durante salidas nocturnas y cómo se organizó el viaje a Villa Gesell que culminó en la muerte de Báez Sosa.

En sus declaraciones, Thomsen expresó: "Quiero que si somos culpables de algo, que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó. Yo estuve ahí, sí participé, le pegué, pero nunca quise que terminara así". Entre lágrimas expresó su deseo de poder retroceder el tiempo para evitar la tragedia.

El inicio del conflicto

Thomsen relató que la pelea en el boliche Le Brique comenzó cuando Fernando Báez Sosa golpeó a Matías Benicelli. Luego, en la vereda, según Thomsen, Báez Sosa se burló de ellos, lo que desencadenó la violencia. Admitió haber participado en la golpiza, aunque aseguró que varios de sus amigos también jugaron roles fundamentales. "La primera piña a Fernando Báez Sosa se la pegó Enzo Comelli. Le pegó y yo fui atrás a meterme en el grupo de personas. Empecé a tirar patadas al aire y después me enteré que yo sí le había pegado a Fernando", declaró.

La huella de la zapatilla

Sobre la huella de su zapatilla en la cabeza de Fernando, Thomsen comentó: "Sinceramente no recuerdo mucho. Pero me acuerdo que entré pateando. Cuando vi en el juicio que estaba mi zapatilla, dije ‘sí, es mía’, porque yo nunca me quiero esconder de lo que pasó".

Un cargo de conciencia

Thomsen habló del peso que lleva en su conciencia: "Es difícil porque también es un cargo de conciencia importante, porque cuando uno no lo busca, no se la espera y no espera estas consecuencias…pensar que es una persona igual que nosotros, con las mismas ideas, joven y cargar con la conciencia de que fue por culpa de nosotros, mía también, de todos, pero nadie lo quiso así, estoy seguro, ni yo, ni mis amigos, nadie quiso que esto pasara".

"No soy un asesino"

Al ser preguntado si se siente un asesino, Thomsen respondió: "No, no. Es una palabra muy fuerte que yo la vi muchas veces en todos lados y pensar que te están comparando con gente que mata por matar... Es lo único que quisiera, volver el tiempo atrás para que nadie tenga que perder una vida, nada más".