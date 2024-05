Adorni le respondió a Cristina: "Que vaya a ver los números"

La ex vicepresidente, Cristina Kirchner, revolucionó las redes con el mensaje que difundió con quejas por la falta de gas y a través del cual dejó en claro que descree del superávit que ostentan desde Casa Rosada (y que fue replicado el jueves desde el gobierno nacional). Quien le respondió este jueves fue el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En este contexto, Adorni dijo que es “perder el tiempo” hablar con la antes mandataria porque es como dirigirse a “una pared”. También comentó: "Que vaya a mirar los números".

La publicación difundida a través de la cuenta de X de Cristina Kirchner, expresa: “Con superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho) y sin gas en el caño”. Después dijo que este gobierno no solo suma “funcionarios que no funcionan”, sino también “ideas que no funcionan”, lo cual definió como un combo letal.

Con superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho) y sin gas en el caño.



Durante el gobierno del Frente de Todos, en autocrítica online, mencioné como un problema el de los funcionarios que no funcionaban.



Con el actual gobierno, al problema de funcionarios que tampoco… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 29, 2024

Por su parte, Adorni respondió: “Corre por cuenta de ella lo que dice sobre el superávit. Ya hemos explicado más de una vez los números, que además son públicos. Hay una obsesión porque como no lo hicieron ellos tampoco lo podemos hacer nosotros. Que vaya y vea los números, no sé en qué se basa para decir eso, desconozco cuál es el sustento numérico que está utilizando”.