Toneladas de alimentos en depósitos: todas las posturas del Gobierno

Mientras el Gobierno Nacional investiga una serie de irregularidades con los comedores nacionales (resaltando que algunos ni siquiera existen), una denuncia a través de sus redes sociales del dirigente social Juan Grabois desató una crisis en el Ministerio de Capital Humano: "Tienen dos depósitos llenos con más de 4 millones de kilos de alimentos". El posteo fue a mediados de mes de mayo, pero la demanda venía escalando desde mucho tiempo atrás. Desde entonces, el Gobierno defendió a capa y espada el acopio de 5 mil toneladas de alimentos. Este jueves, la bomba se desató en la cartera que maneja Sandra Pettovello: echaron a un funcionario que respondía para ella, mientras arman un plan de emergencia para entregar los productos antes de su fecha de vencimiento.

Desde que asumió Javier Milei el pasado 10 de diciembre del 2023, las organizaciones sociales llevan decenas de manifestaciones por no recibir asistencia alimentaria por parte de Nación. Grabois había señalado que el Gobierno tiene "la comida encanutada" mientras los acusan con "auditorías truchas". El pasado 23 de mayo, en su típica conferencia de prensa, Adorni afirmó que "efectivamente esos alimentos existen", como también aseguró que fueron adquiridos por la gestión anterior y que "no están por vencerse". Asimismo, indicó que los alimentos "se van a repartir", pero que estaban almacenados porque "un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”.

A los días de las declaraciones del vocero presidencial, el juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano mediante una resolución judicial, que en 72 horas elabore un plan de distribución de la comida que se encontraba guardada en galpones de Buenos Aires y Tucumán. Instantáneamente, el Gobierno anunció que iban a apelar: "Consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial sino de política pública", dijo Adorni. En esta instancia, el Ejecutivo nacional cambió la línea de los comedores truchos para decir que el acopio se hacía "de manera preventiva para emergencias o catástrofes". Según detalló el vocero presidencial, por un lado estaba la política de asistencia y por otro la mercadería para futuros inconvenientes: "A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios".

Mientras tanto, la subsecretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni, visitó canales de televisión para asegurar que los productos en disputa son paquetes de yerba de mala calidad. "Tres mil toneladas de lo que está en el depósito corresponde a yerba, que es puro palo", acotó. Además, sostuvo que todo era guardado para un escenario de emergencia.

Leila Gianni, subsecretaria legal de Capital Humano.

Finalmente, este jueves 30 de mayo expulsaron al secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre, quien era uno de los principales integrantes de la cartera de Pettovello. A través de un comunicado oficial, admitieron que la mercadería estaba a punto de vencer y que por este motivo se van a realizar "las investigaciones administrativas correspondientes". A su vez, pondrán en marcha un "protocolo" para la "entrega inmediata" de los alimentos que se están por vencer mediante el Ejército Argentino.

De la Torre se despidió del Estado Nacional a través de sus redes sociales y anunció que seguirá acompañando al gobierno libertario. Por su lado, el Gobierno aseguró que la comida no se entregaba porque los comedores eran truchos y después porque lo guardaban para emergencias para terminar echando a un funcionario y aclarando que no estaban enterados que la mercadería estaba por vencerse, tal cual lo denunciaban las organizaciones sociales. Mientras tanto, mil toneladas de leche en polvo tienen fecha de vencimiento en el mes de julio.