Emilia Mermes volvió a ser internada y hay preocupación por su salud

La salud de Emilia Mernes generó preocupación entre sus seguidores después de que tuviera que suspender nuevamente su esperado show en el Movistar Arena, originalmente programado para el 3 de mayo. La joven cantante argentina continúa enfrentando problemas de salud que la mantienen bajo observación médica.

El pasado viernes, con el público expectante en el estadio, Mernes subió al escenario para anunciar que no podría llevar a cabo el espectáculo debido a instrucciones médicas. La presentación fue reprogramada inicialmente para el martes 7 de mayo, pero debido a la persistencia de su condición de salud, se pospuso nuevamente, esta vez para el domingo 26 de mayo.

"Intenté hasta el último momento presentarme y darles el show que se merecen, pero me siento muy mal y el médico me dijo que no puedo hacerlo así", expresó la artista ante sus seguidores.

Según fuentes cercanas, Emilia Mernes tuvo que ser internada y se encuentra bajo observación médica para monitorear su estado de salud, que aún no mostró signos de mejora.

La productora del evento emitió un comunicado oficial a través de las redes sociales, informando sobre la nueva fecha de presentación de la artista y asegurando que las entradas adquiridas para las fechas anteriores seguirán siendo válidas para la nueva función del 26 de mayo.

Este inconveniente también afectó las fechas programadas de Mernes en Montevideo, que originalmente estaban planeadas para el 4 y 5 de mayo. Ambos conciertos fueron suspendidos y reprogramados para el domingo 12 y lunes 13 de mayo, respectivamente, sin que hasta ahora hayan sufrido más cambios.