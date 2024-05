Descontarán el día de trabajo a quienes paren mañana

Esta mañana, durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno tiene previsto descontar el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro que la Confederación General del Trabajo (CGT) realizará este jueves 9 de mayo.

El portavoz presidencial dejó en claro que se descontará el día de trabajo a quienes participen de la movilización impulsada por la CGT y no a los trabajadores que no puedan concurrir a sus lugares de trabajo, por ser afectados por falta de transporte.

“Se les descontará a aquellos que vayan a la marcha, no a quienes no puedan venir a trabajar porque no funciona el transporte. Todos vamos a tener dificultades para ir a trabajar y el que no va a trabajar no cobra”, señaló Adorni.

En el mismo contexto, el funcionario de gobierno también informó que continúa habilitada una línea telefónica para denunciar aprietes o extorsiones por parte de sindicalistas que puedan llegar a obligar a los trabajadores a estar presentes en la movilización.

En la misma línea, Adorni también dejó en claro que el Poder Ejecutivo no tiene previsto declarar servicio esencial al transporte para este jueves debido a la movilización del CGT: “No hay nada que implique que tomemos esa medida”, remarcó.

Más adelante, el vocero del presidente aseguró que la medida de fuerza convocada para este jueves “no tiene una justificación aparente” y advirtió que las organizaciones sindicales “deberán afrontar los gastos que la marcha ocasione”.

Dijo también que la medida a implementar por la CGT afectará a “6.593.000 personas que no van a tener el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos”. “4 millones en el AMBA, 1 millón en el interior del país, 1 millón no podrán ir a trabajar en trenes y 93.000 no tienen vuelos”, detalló.

Del mismo modo, también comparó las medidas de fuerza que se tomaron en los seis meses que lleva de gestión Javier Milei con las que fueron tomadas durante los cuatro años del mandato de Alberto Fernández.

“Llevamos dos paros de CGT, dos paros de colectivos, dos paros de docentes, un paro de trenes, un paro de aeronáuticos y más de 100 marchas. Fernández tuvo 0 paros en sus cuatro años de gobierno”, remarcó.

En un mismo contexto, agregó que “desde 1983, el 64% de las marchas de la CGT fueron contra gobiernos no peronistas y está claro que esos gobiernos no han brillado”.

Para finalizar, apuntó me modo directo a los impulsores de la movilización, manifestando que “Mañana paran los que siguen queriendo hacer de la Argentina un camino de servidumbre, los fundamentalistas del atraso. Solo van a ganarse el desprecio de quienes quieren y necesitan a trabajar”.