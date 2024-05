Qué dijo la cúpula de la CGT tras el paro general

Los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) dieron hoy una conferencia de prensa en la que defendieron el paro general como medida "política", ya que justamente "están discutiendo las políticas que se llevan adelante" por el Gobierno de Javier Milei. En ese contexto, criticaron el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) porque "permite inversiones que no dejan nada a cambio", y aseguraron que este paro "le dolió al Gobierno".

Justamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich lo definió como "el paro de la debilidad", y agregó que "los burócratas de siempre impiden por la extorsión y la fuerza que la gente trabaje atacan a quienes dicen defender. El propio presidente Milei, un tanto enajenado en un juego de definiciones de la palabra "paro", le bajó el precio a la medida. Por su parte, el reintegrado en LLA José Luis Espert fue poco críptico al definir como "sindigarcas hijos de puta" a quienes "paran el país contra un gobierno que baja la inflación que destruye los salarios reales y propone leyes laborales para terminar con el trabajo precarizado de salarios miserables".

En respuesta, la conferencia de la CGT definió que "todas estas respuestas que salen del Gobierno quieren decir que les dolió el paro" porque "si hubiera sido tan débil o un fracaso, no tendrían la necesidad de responderlo", dijo Pablo Moyano, quien definió como "viejo meado" a Espert. Además, agregó: "Los trabajadores han tenido la voluntad de salir a bancar el paro, que fue contundente. Lo que nos digan estos personajes me tienen sin cuidado"

En cuanto al "paro político", el cosecretario de la central obrera Héctor Dáer le dio la razón al Gobierno nacional ya que "efectivamente, estamos discutiendo el rumbo de nuestro país, las políticas que se llevan adelante y todas las acciones que vienen dañando el entramado social. Por eso la contundencia del paro", remarcó. En esa línea, asegura que tomaron nota del acompañamiento de la medida, y que ahora "el Gobierno tiene que tomar nota de lo que significa la expresión de los trabajadores para reconfigurar su política de ajuste".

Además, la cúpula remarcó su oposición contra el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) porque "permite inversiones que no dejan nada a cambio, que pueden traer todos los bienes de capital, nuevos o usados, sin aranceles". "Ni siquiera un tornillo de lo que puedan utilizar se va a fabricar en Argentina. Eso rompe con la cadena de valor que ya está establecida en empresas que abastecen tanto al sector petrolero como minero, que son los que están promoviendo como grandes inversiones. Lo que está en discusión es un proyecto de país y de desarrollo hacia el futuro", argumentó.

Por último, los dirigentes sindicales volvieron a apuntar al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que éste manifestara su "solidaridad con todos los trabajadores que no pueden ir a su trabajo y cobrarán menos a fin de mes". Allí, Daer tomó el guante y contestó: "Se tendrían que haber solidarizado con los que dijeron que estaban de acuerdo con el paro, pero que desgraciadamente los obligaban a trabajar para no descontarles el premio o el salario. Con esos hay que solidarizarse, los demás no los encontré. El que quiso ir a trabajar, fue".