Caputo aseguró que la inflación de mayo fue menor al 5%

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la inflación de mayo se ubicará por debajo del 5% (el índice oficial se dará a conocer el próximo jueves) y señaló que, en caso de que el Congreso apruebe la Ley Bases, el gobierno bajará el impuesto Pais de 17,5% a 7,5% para las importaciones que implementaron como parte del paquete inicial de medidas.

En una entrevista que mantuvo con La Nación+, el funcionario dijo: “Creo que hace no mucho más de dos meses me preguntabas si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Estábamos en marzo. Bueno, llegó a un dígito en abril. Después dijeron, ‘no, pero no puede bajar del 7%'. Bueno, está por debajo del 5 por ciento. Y eso es lo más importante que nosotros podemos darle a la gente. Es fundamental la inflación para la recuperación, porque eso genera una normalidad que no ves en Argentina hace mucho tiempo”.

Además, Caputo agregó que "lo ideal es que la desinflación sea complementada con la aprobación de la ley ómnibus en el Congreso. En ese sentido, tiró: “Todos sabemos que la ley es buena. La oposición sabe que la ley es buena. Como dije el otro día en una charla, esa es la razón por la que no la votan. Justamente, la razón por la que no la votan es porque es buena. Y la oposición hoy está con un solo objetivo, no digo la oposición toda, que ya sabemos está con un único objetivo, que es tratar de voltear el gobierno”.

En esa línea, el jefe de Palacio de Hacienda apuntó que “todo lo que hemos dicho que dijimos que iba a pasar, pasó. Dice que es mejor que sea la ley de Bases y la ley fiscal, pero que el gobierno pueda seguir gobernando sin la ley Bases. Yo lo dije siempre, es mucho mejor que la ley Bases pase, es para los argentinos. Siempre sospeché que no la iban a pasar. Por eso había armado un programa económico preparado para combatir eso. Y de hecho fuimos a equilibrio fiscal el mes uno. Y también dije en su momento que subía el impuesto PAIS para combatir esto, porque si no, nos iban a tener agarrados”.

También, el ministro aseguró que la economía dio en mayo signos de recuperación en mayo en diversos sectores: se están recomponiendo las jubilaciones y los ingresos también. Mencionó al respecto que el mes pasado la producción y venta de autos aumentó el 5% y que también creció la actividad minera.