“Que no se les ocurra tirar una piedra”, advirtió Patricia Bullrich

Faltando pocos días para la marcha hacia el Congreso que prevén realizar los sindicalistas de la CGT para presionar a los senadores a que voten en contra de la Ley Bases, desde el Gobierno advirtieron que no permitirán que quienes concurran a manifestarse, tomen el Congreso o lleven a cabo hechos violentos.

Al referirse a la implementación del protocolo antipiquetes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó "Que no se les ocurra tirar una piedra, que no se les ocurra levantar una baldosa".

El mensaje fue dirigido a quienes lanzaron la convocatoria, entre los que se cita a Ricardo Pignanelli, líder del sindicato de mecánicos (SMATA); Pablo Moyano, de Camioneros; y Hugo Yasky, titular de la CTA; bajo el lema “O héroes o traidores”. Con esa premisa, los gremialistas de la CGT pretender presionar a los senadores que este miércoles -a partir de las 10 de la mañana- debatirán la Ley Bases, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

Bullrich, fue muy clara en sus conceptos al señalar que “Hay límites. Si hacen eso quiere decir que están contra la ley. No vale la piedra, no vale el palo, no vale intentar tomar el Congreso, no vale nada”, sentenció. Así refirió la funcionaria en declaraciones radiales, ocasión en que manifestó también que ya tiene “a las fuerzas preparadas y listas para actuar si intentan el uso de la violencia”. Además, agregó: “No hay tutía (sic) con esto”.