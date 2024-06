Buenos Aires suspende los viajes de egresados gratuitos

El gobierno de Axel Kicillof, tuvo que tomar una medida drástica en cuanto a recortes de gastos en el territorio bonaerense, debido a que recibe menos fondos aportados por Nación, algo que el mandatario hizo público hace mucho tiempo.

Ahora, el Poder Ejecutivo bonaerense suspendió el programa de viajes de egresados gratuitos, algo que se conoció a través del anuncio hecho por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien manifestó: “Nos hemos visto obligados a que algunos programas, los más novedosos, innovadores, con un impacto importante sobre las condiciones materiales de vida del pueblo, y en sectores como el gastronómico, el hotelero, o el turismo, este año no lo vamos a poder llevar adelante”.

Bianco señaló que esta medida tiene relación con un “recorte financiero” del gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires, que estimó en 1.7 billones de pesos. “Cuando te recortan una cantidad semejante hay que acomodar la estructura de costos, gastos e inversiones”, indicó en conferencia de prensa el funcionario provincial.

En el mismo contexto, el ministro aprovechó para poner en conocimiento que además se suspende el programa Conectar Igualdad Bonaerense. “No tenemos los ingresos porque nos los recortó el gobierno nacional”, agregó.

Más adelante hizo memoria sobre las acciones llevadas a cabo previamente, para resaltar que “Hace tres años veníamos estableciendo estas políticas, incrementando los viajes. Tuvimos récord de viaje de egresados, y no sólo era una política para premiar a aquellos que hacía el esfuerzo para terminar la secundaria, porque muchas familias no llegan a fin de mes, no tienen para poner un plato de comidas en sus meses y menos tienen para pagar un viaje de fin de curso, sino que también era una política de fomento productivo”, dijo.

En el inicio del 2023, el mismo Kicillof anunciaba la tercera edición del programa, que permitía a los alumnos bonaerenses realizar un viaje de egresado de manera gratuita, incluidos aquellos estudiantes que concurrían a escuelas privadas.

Decía el gobernador en su argumento, que “algunos tienen posibilidad económica, algunos tienen posibilidades, pero la gran mayoría no. Es cerrar un ciclo, tiene un valor educativo”, y aclaraba que su gobierno solventaba el programa a través de los hoteles, de las compañías de viaje, de los operadores turísticos, de los parques temáticos. “No es que le damos plata en el bolsillo a los pibes o les depositamos en sus cuentas”, decía.

En cuanto al programa, este constaba de un paquete turístico incluyendo el hospedaje en un hotel 3 estrellas o superior durante 3 noches y 4 días, sumado al transporte hacia y desde el destino, más los traslados internos, las 4 comidas diarias, dos excursiones diarias, un adulto acompañante cada 20 estudiantes y un coordinador cada 35 estudiantes.