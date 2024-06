Caputo confirmó que negociará un nuevo programa con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó este martes que negociará un nuevo programa con el FMI para tratar de que llegue más plata y así salir de las restricciones cambiarias conocidas popularmente como cepo. En ese sentido, y durante el desarrollo del Foro Renacer de la libertad en Argentina, dijo que "la evaluación del Fondo será el jueves 13 de junio y que a partir de ahí se negociará con ellos un nuevo programa. Probablemente llevará un poco de tiempo", pero prefirió no dar precisiones porque primero se debe acordar con el organismo internacional. Lo cierto es que el desembolso de los u$s800 millones corresponde a la 8° revisión del acuerdo que el país mantiene con el organismo y que ya tiene más de un mes de aprobada; sin embargo, aún la Junta Directiva del Fondo no se ha reunido para dar el OK del desembolso.

Posteriormente a eso, el funcionario destacó que hay cuatro factores para salir del cepo en el que remarcó que es el equilibrio fiscal que, según palabras del ministro, ya está consolidado. Los dos siguientes fueron el equilibrio de los stocks de demanda y solucionar los problemas de los flujos, en los que subrayó los avances conseguidos, en especial con las pymes que ya cuentan con 30 días para obtener divisas.

Luego, Caputo indicó que el último factor refiere a una relación razonable entre la cantidad de reservas y los pasivos remunerados. En ese sentido, dijo que todavía el país no está ahí, pero una vez que que se cuenten con los recursos que podrían aportar el FMI dejarían abiertas las puertas al levantamiento del cepo.

Semanas atrás, el ministro de Economía destacó que "hay varios indicadores que empiezan a mostrar recuperación de la economía y aseguró que lo peor de la crisis ya pasó". Al mismo tiempo, apuntó también que la caída del empleo en el primer trimestre fue consecuencia del desastre de los últimos cuatro años e insistió que la recuperación ya se empieza a notar.

Por último, dijo que Argentina tiene que ganar credibilidad para impulsar una política económica sólida para luego traducirse en resultados.