Desestimaron la convocatoria de Pettovello a Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desestimó la convocatoria de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a dar explicaciones ante el Congreso sobre la polémica de los alimentos. Días atrás, el titular de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, manifestó la idea de citar a la funcionaria por la polémica generada en Capital Humano y que, a raíz de eso, hubo 42 renuncias en 6 meses de gestión que lleva el presidente Javier Milei en el Gobierno Nacional.

Menem explicó que para avanzar con la licitación se necesita una anuencia de las otras dos comisiones, Presupuestos y Asuntos Constitucionales que no fueron informadas con antelación. En esa línea, indicó que la convocatoria debía realizarse por intermedio de la presidencia de la Cámara Baja. El jueves pasado cuando Yedlin le solicitó a Menem que cursara la citación a la funcionaria. No obstante, ante la decisión del presidente de la Cámara de no dar lugar a su pedido, el legislador de Unión por la Patria envió una nota a la ministra convocándola este martes a las 13.30hs para explicar lo que sucedió con los alimentos almacenados.

Con respecto a esto, el presidente de la Cámara Baja de Diputados dijo: "En el día de la fecha, recibí sendas notas de los presidentes de esas dos comisiones en las cuales me solicitan no cursar invitación alguna hasta tanto las mismas inicien el estudio de los temas y eventualmente se expidan al respecto". Además, insistió en que el resto de las comisiones no se pudo expedir sobre la pertinencia o no de la convocatoria a la ministra de Capital Humano, por lo que decidió anular el llamado. "Hasta tanto las Comisiones de Asuntos Constitucionales (cabecera) y de Presupuesto y Hacienda no se expidan, tal como lo solicitan sus presidentes (que son 'tan' Diputados como Ud.) no se cursará invitación alguna", remarcó Menem en su descargo.

En este sentido, enfatizó que la convocatoria a Sandra Pettovello no tendría lugar "por respeto a la figura ministerial de otro poder del Estado y por el derecho a dictaminar y a expresarse que tienen el resto de los legisladores que integran las comisiones con competencia en los asuntos que decidieron la convocatoria en cuestión".

A su vez, le recordó al legislador de UxP que la invitación a Pettovello "fue remitida el día jueves 06 de junio, restando sólo dos días hábiles para la supuesta concurrencia de la Sra. Ministro". "Como Ud. bien conoce, no nos rige un sistema parlamentario de gobierno en dónde el Congreso gobierna y los ministros son apéndices de las Cámaras, sino que estos pertenecen a otro poder del estado", le recordó.