El duro testimonio del periodista golpeado por piqueteros

Un periodista de Cadena 3 fue agredido por piqueteros en medio de la cobertura por el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, como así también prendieron fuego el vehículo que pertenece al medio de comunicación cordobés.

"La patria no se vende", cantaba el grupo de piqueteros que se acercó alrededor de las 16:30 al auto que estaba estacionado en inmediaciones del Parlamento, por cobertura que se realizaba como lo hacen en estos momentos tantos otros medios de comunicación. Allí, se encontraba también el periodista Orlando Morales, a quien sacaron del rodado y golpearon para tirar al piso.

Entre lágrimas, el periodista aseguró que "cubre la calle" desde el año 1992 y que jamás le había sucedido algo similar. Contó además que "el auto estaba parado cerca de un camión hidrante y me abrieron la puerta, vinieron de atrás, me sacaron y me tiraron al piso".

Angustiado, detalló que "empezaron a mover el auto y lo dieron vuelta", pero antes "tiraron un cartón prendido fuego". "Yo lo quise sacar, pero me tiraron al piso. Estoy muy angustiado. No puede haber gente tan mala", expresó y finalmente dijo que: "Uno puede pensar de una forma, pero hay que dialogar. Esto hace mucho mal. No quiero un país así para mis hijos, ni para los argentinos. Ojalá que no pase nunca más".

La manifestación desarrollada este miércoles en las afueras del Congreso de la Nación, convocada para protestar en contra del tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, llegó a su punto más álgido en horas de la tarde, cuando comenzaron a desencadenarse los primeros enfrentamientos con la Policía.

Lo que sucedió con el auto también fue parte de lo registrado por las cámaras que grababan en la zona, las cuales captaron el momento en el que los piqueteros dieron vuelta el auto y luego de darle varios golpes comenzaron a incendiarlo.