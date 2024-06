Grave violencia política alrededor del Congreso

Desde las 16 horas de este miércoles, los alrededores del Congreso de la Nación se convirtieron en una batalla campal protagonizada por piqueteros y fuerzas de seguridad, mientras se debate en el Senado la Ley Bases y el paquete fiscal. Se supo con anticipación que quienes se oponen a dicha ley se manifestarían y que desde el Gobierno se aplicaría el protocolo antipiquetes. Ambas cosas sucedieron, pero nunca fue imaginable el escenario en el que terminó la jornada.

Durante más de dos horas reinó la violencia. La Policía disparó balas de goma, gas pimienta y utilizaba los camiones hidrantes para dispersar a los piqueteros que siempre regresaban en grupos, por diferentes accesos, al edificio del Congreso de la Nación. Mientras tanto, los manifestantes continuaban agrediendo a efectivos policiales, de los cuales cinco resultaron heridos de gravedad. Pero, también violentaron a otras personas que se encontraban en la zona. Entre ellas, un periodista de Cadena 3 que brindó luego su testimonio entre lágrimas.

Los incidentes fueron una continuidad de lo que había ocurrido cerca del mediodía, cuando manifestantes habían logrado cortar el tránsito sobre avenida Callao. En ese primer momento fueron desalojados por la policía, en una maniobra que terminó con cinco diputados opositores, que eran parte de la manifestación, heridos por gases lacrimógenos. Dos horas después, los disturbios regresaron.

Las imágenes de esta tarde hablan por sí solas y muestran una lucha que parecía eterna, mientras se desarrollaba la manifestación que en realidad se tradujo en un grave accionar de violencia política, y que contó con todo tipo de gases, proyectiles volando por los aires y al menos 18 personas que quedaron detenidas.

Entre los hechos más impactantes, se encuentra el auto del medio cordobés (Cadena 3) que fue prendido fuego por piqueteros y la agresión física que sufrió el periodista del mismo medio, Orlando Morales. Los piqueteros cantaban "la patria no se vende", mientras se acercaban alrededor de las 16:30 al vehículo estacionado en inmediaciones del Parlamento.

Entre lágrimas, el periodista aseguró que "cubre la calle" desde el año 1992 y que jamás le había sucedido algo similar. Contó además que "el auto estaba parado cerca de un camión hidrante y me abrieron la puerta, vinieron de atrás, me sacaron y me tiraron al piso". Angustiado, detalló que "empezaron a mover el auto y lo dieron vuelta", pero antes "tiraron un cartón prendido fuego". "Yo lo quise sacar, pero me tiraron al piso. Estoy muy angustiado. No puede haber gente tan mala", expresó y finalmente dijo que: "Uno puede pensar de una forma, pero hay que dialogar. Esto hace mucho mal. No quiero un país así para mis hijos, ni para los argentinos. Ojalá que no pase nunca más".

Otro de los registros de la jornada, fue un hombre que trepó desnudo al monumento principal de la Plaza de los dos Congresos. En las imágenes tomadas por las cámaras de televisión se ve al sujeto tomado fuertemente de uno de los brazos de la escultura.