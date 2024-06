Ley Bases: sacaron a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA de las privatizaciones

A partir de las 10, el Senado de la Nación empezará a debatir la Ley Bases y el paquete fiscal. Con dudas a último momento por la revelación de los senadores santacruceños, el oficialismo consiguió quórum y se espera una larga sesión para tratar el proyecto: si bien posteriormente volverá a Diputados para su segunda revisión, ya sufrió cambios en torno a las privatizaciones para su discusión.

El oficialismo propuso eliminar de la Ley Bases la privatización de algunos entes a través de la eliminación del anexo del artículo 7. Por este motivo, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA estarían fuera del paquete privatizador. Además, propusieron no disolver los organismos de cultura, como bien decía el proyecto original en el artículo 3.

El oficialismo consiguió el número necesario a las 10:15 con los 37 senadores para comenzar la sesión. Ayer, los senadores José María Carambia y Natalia Gadano pusieron en duda el comienzo tras informar que no iban a dar quórum, por lo que el Gobierno de Javier Milei no tenía los números necesarios para iniciar el debate. Los santacruceños recriminaron pactos no cumplidos por parte del oficialismo, como así también solicitaron mayores regalías mineras para su provincia.

Los senadores Carambia y Gadano, de Santa Cruz, confirman que no darán quorum para el tratamiento de Ley Bases. Habían firmado el dictamen después de negociar más regalías mineras para su provincia. Ahora dicen que sufren presiones y que el oficialismo no cumple los acuerdos. pic.twitter.com/IPbnlsreek — Manu Jove (@manujove) June 11, 2024

Por este motivo, todo recayó en manos del radicalismo: más precisamente, de Maximiliano Abad y Martín Lousteau. El segundo ya había informado en sus redes que se presentaría el recinto, por lo que garantizó las 37 bancas mínimas necesarias para la sesión. Lousteau también contaba con su propio dictamen, el cual tenía el apoyo de la oposición. En cuanto a Abad, su voto es fundamental para el Gobierno para conseguir la aprobación en general.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada el lunes, se acordó que habrá 10 oradores por interbloque para la Ley Bases, que cada uno tendrá 10 minutos. Además, se debe sumar los 20 minutos que cuentan los miembros informantes junto a los cierres para los jefes de bancada.

Se espera que del lado de Neuquén, Lucila Crexell apoye el proyecto, como así también su par rionegrina Mónica Silva. En tanto, Oscar Parrili y Silvia Sapag anticiparon su voto negativo al pertenecer al bloque de Unión por la Patria; mientras, Claudio Doñate y Silvina Larraburu harían lo mismo desde el sector de Río Negro.

Tanto en Neuquén Capital como en Cutral Co, Chos Malal y Zapala se desarrollaron distintas manifestaciones convocadas por los gremios. En la ciudad arrancó a las 10 en el monumento a San Martín.

Por el momento, previo al debate el Gobierno sabe que cuenta con 35 votos en contra y 35 a favor, sin contar el dictamen y el voto en duda del radicalismo, como asimismo alguna suerte de apoyo proveniente de Catamarca. Ante un posible escenario de empate, y como el presidente Milei está nuevamente de viaje, Victoria Villarruel se encuentra ejerciendo la Presidencia de la Nación, por lo que debería desempatar la autoridad previsional del Senado (en este caso, Bartolomé Abdala).

Según destacó el especialista en derecho Sebastián Guidi en sus redes sociales, hay algunos jueces que plantean que el doble voto de un senador sería inconstitucional: entre ellos, se encuentra Manuel García Mansilla, candidato del Gobierno para integrar la Corte Suprema.