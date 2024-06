Ley Bases: Silvia Sapag dijo que no es ético que Lucila Crexell vote

El Senado de la Nación, desde las 10 de este miércoles, empezó a debatir la Ley Bases y el paquete fiscal. Con dudas a último momento por la revelación de los senadores santacruceños, el oficialismo consiguió quórum y se espera una larga sesión para tratar el proyecto: si bien posteriormente volverá a Diputados para su segunda revisión, ya sufrió cambios en torno a las privatizaciones para su discusión.

El gobierno nacional decidió ceder a la presión y eliminó de la lista de privatizaciones a las empresas estatales Aerolíneas Argentina, Correo Argentino y RTA. También, eliminó el capítulo previsional, por ese motivo los beneficiarios podrán seguir jubilándose sin contar con 30 años de aportes.

18:30 - Hoy - Eugenia Duré le pegó a Lucila Crexell por querer derogar la ley de RIGI

La senadora de Tierra del Fuego, Eugenia Duré, como sus compañeros de banca de UxP también se refirió a la senadora neuquina Lucila Crexell y manifestó que “presentó un proyecto de ley para se derogue la 19.640 – RIGI- que se vaya tranquila a Paris, porque se equivocó en el título, ya que Tierra del Fuego ya dejó de ser territorio hace mucho tiempo….me parece que hay que estudiar un poquito más”.

Sobre su voto de la Ley de Bases, dijo que será negativo e indicó que “no voy a negociar ningún derecho ni vender el futuro de mi provincia ni del país. Con esta ley, quieren convertir a la Argentina en una colonia. Van por nuestros recursos, por nuestras pymes".

18:00 - Hoy - Silvia Sapag: "No es ético que Lucila Crexell vote"

La senadora neuquina de UxP, Silvia Sapag, también se refirió a la designación de Lucila Crexell como embajadora de la Unesco en París, Francia. “Se conoció la redacción del pedido de acuerdo, entonces señora presidenta yo me preguntó: va a votar, puede votar, debería abstenerse, su voto nacerá impugnado, es esto un delito, es ético este voto….quizás usted tenga las respuesta o quizás cada uno de nosotros la tengamos”.

Sobre su voto para la Ley Bases, Sapag adelantó que será negativo y manifestó que “lastima a la sociedad porque se rompe el entramada social, político, cultural, científico, educación, salud, y de sostén de las familias más vulnerables”. Además, agregó que en estas épocas “no hay justicia social” porque “hay desempleo y la economía no avanza”.

17:25 - Hoy - Parrilli pidió que Lucila Crexell se abstenga a votar

El senador kirchnerista, Oscar Parrilli, habló de la senadora neuquina Lucila Crexell a quienes muchos legisladores la acusaron de cambiar la embajada de la Unesco en París por su voto posoitov en la Ley Bases.

"No sé si es delito o no lo que está haciendo. Pero quiero plantear que si no queremos tener desprestigio en el Senado, lo más correcto sería que la senadora se abstenga de votar para que no comprometa al resto", aseguró Parrilli.

Además, el senador manifestó que si se aprueba la Ley Bases en el Senado "se va a recordar como un día trágico para las pequeñas y medianas empresas en la Argentina".

17:00 - Hoy - Villarruel acusó al al kirchnerismo por intentar frenar la sesión

A través de su cuenta de X, la vicepresidenta Victoria Villarruel acusó al kirchnerismo por “intentar de frenar la sesión en la Cámara de Senadores con la excusa de ver la situación en la calle. O sea los senadores a los cuales les pagamos para legislar van a chequear cómo se desarrolla el plan de seguridad en la calle, facultad de la que carecen. No vamos a interrumpir la sesión del Congreso ni permitir que con las piedras se atente contra la democracia".

Los K hicieron el intento de frenar la sesión en la Cámara de Senadores con la excusa de ver la situación en la calle. O sea los senadores a los cuales les pagamos para legislar van a chequear cómo se desarrolla el plan de seguridad en la calle, facultad de la que carecen. No… pic.twitter.com/aZWSNWYQnr — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 12, 2024

16:35 - Hoy - Senadores de UxP se levantaron de sus bancas

Los senadores de Unión por la Patria (UxP) se levantaron de sus bancas y salieron a la inmediaciones de la plaza del Congreso ya que organizaciones sociales, piqueteras, de izquierda, peronistas, de derechos humanos, asambleas barriales y sindicatos se manifiestan en rechazo a la Ley Bases y comenzaron los incidentes. La sesión continúa.

Los senadores votaron a mano alzada la moción de orden para crear una comisión que pudiera verificar los incidentes que suceden afuera. La propuesta fue rechazada. “Nuestro bloque va a ir a la calle, vamos a conformar nosotros la comisión para frenar la represión”, dijo Wado De Pedro. Finalmente salieron Carolina Losada, Juliana Di Tullio, Sergio Leavy y Víctor Zimmermann.

16: 20 - Hoy- Los manifestantes incendiaron un auto de Cadena 3

En la plaza del Congreso, hay varios incidentes entre manifestantes y la policía que incluyó el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Además, un grupo de personas incendió un auto de la radio Cadena 3 de Córdoba.

EN VIVO - La sesión del debate de Ley Bases

En las últimas horas, el senador, Martín Lousteau, tomó protagonismo en el debate al anticipar que votará en contra de la Ley Bases y durante su presentación consideró: "Este proyecto tiene más vicios que virtudes, creo que hay muchas cosas por corregir y modificar de esta ley. Por eso presentamos un dictamen alternativo, a pesar de que los funcionarios decían que hacían a propósito las cosas para no poder trabajarlas, nosotros presentamos un dictamen alternativo que tiene 100 páginas”.

Mientras que el otro senador radical, Maximiliano Abad, confirmó que acompañará los dictámenes de la Libertad Avanza. De esa forma, la votación queda virtualmente empatada, con 36 legisladores a favor de las iniciativas de Casa Rosada y 36 que se oponen. En caso de que continúe la paridad, la vicepresidenta Victoria Villarruel deberá definir el resultado de la votación.

El oficialismo propuso eliminar de la Ley Bases la privatización de algunos entes a través de la eliminación del anexo del artículo 7. Por este motivo, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA estarían fuera del paquete privatizador. Además, propusieron no disolver los organismos de cultura, como bien decía el proyecto original en el artículo 3.

El oficialismo consiguió el número necesario a las 10:15 con los 37 senadores para comenzar la sesión. Ayer, los senadores José María Carambia y Natalia Gadano pusieron en duda el comienzo tras informar que no iban a dar quórum, por lo que el Gobierno de Javier Milei no tenía los números necesarios para iniciar el debate. Los santacruceños recriminaron pactos no cumplidos por parte del oficialismo, como así también solicitaron mayores regalías mineras para su provincia.

Los senadores Carambia y Gadano, de Santa Cruz, confirman que no darán quorum para el tratamiento de Ley Bases. Habían firmado el dictamen después de negociar más regalías mineras para su provincia. Ahora dicen que sufren presiones y que el oficialismo no cumple los acuerdos. pic.twitter.com/IPbnlsreek — Manu Jove (@manujove) June 11, 2024

Por este motivo, todo recayó en manos del radicalismo: más precisamente, de Maximiliano Abad y Martín Lousteau. El segundo ya había informado en sus redes que se presentaría el recinto, por lo que garantizó las 37 bancas mínimas necesarias para la sesión. Lousteau también contaba con su propio dictamen, el cual tenía el apoyo de la oposición. En cuanto a Abad, su voto es fundamental para el Gobierno para conseguir la aprobación en general.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada el lunes, se acordó que habrá 10 oradores por interbloque para la Ley Bases, que cada uno tendrá 10 minutos. Además, se debe sumar los 20 minutos que cuentan los miembros informantes junto a los cierres para los jefes de bancada.

Se espera que del lado de Neuquén, Lucila Crexell apoye el proyecto, como así también su par rionegrina Mónica Silva. En tanto, Oscar Parrili y Silvia Sapag anticiparon su voto negativo al pertenecer al bloque de Unión por la Patria; mientras, Claudio Doñate y Silvina Larraburu harían lo mismo desde el sector de Río Negro.

Tanto en Neuquén Capital como en Cutral Co, Chos Malal y Zapala se desarrollaron distintas manifestaciones convocadas por los gremios. En la ciudad arrancó a las 10 en el monumento a San Martín.

Por el momento, previo al debate el Gobierno sabe que cuenta con 35 votos en contra y 35 a favor, sin contar el dictamen y el voto en duda del radicalismo, como asimismo alguna suerte de apoyo proveniente de Catamarca. Ante un posible escenario de empate, y como el presidente Milei está nuevamente de viaje, Victoria Villarruel se encuentra ejerciendo la Presidencia de la Nación, por lo que debería desempatar la autoridad previsional del Senado (en este caso, Bartolomé Abdala).

Según destacó el especialista en derecho Sebastián Guidi en sus redes sociales, hay algunos jueces que plantean que el doble voto de un senador sería inconstitucional: entre ellos, se encuentra Manuel García Mansilla, candidato del Gobierno para integrar la Corte Suprema.