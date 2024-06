Missing Children busca en Argentina a cien chicos

La búsqueda de Loan Danilo Peña, de cinco años, sigue en pie en el paraje Algarrobal, en Corrientes, donde fue visto por última vez el viernes pasado. Desde la organización civil Missing Children Argentina informaron que, actualmente, tienen un registro de unos cien chicos y chicas desaparecidos en el país y advirtieron que la espera de 24 horas para poder lanzar el alerta Sofía es contraproducente cuando se evidencia que el menor puede correr riesgo de vida.

En diálogo con De boca en boca en Radio 2, Ana Rosa Llobet de Missing Children Argentina, se refirió a la desaparición del niño correntino. “Lamentablemente tenemos antecedentes de muchísimos casos de chicos perdidos y esperemos que Loan no sea un caso más de los que no tienen solución. Toda la esperanza está puesta en que Loan sea encontrado sano y salvo, pero el correr de las horas nos juega en contra. En cuanto a la investigación y en cuanto a la esperanza porque pasan las horas y no hay ningún dato concreto”, señaló.

De acuerdo a lo que explicó, la asociación civil se encarga de difundir la foto de los niños y niñas perdidos. “En este momento se está mostrando la imagen de Loan y de su búsqueda en todo el país y en la red internacional de búsqueda de personas, para quienes lo buscan y si alguien, en el hipotético caso lo esté reteniendo o lo hubiese llevado, sienta presión y esto lo disuada”, explicó sobre los efectos que intentan provocar en la sociedad.

Sin embargo, en el caso Loan “se ha perdido mucho tiempo y han pasado muchos días”, sostuvo y lamentó: “Esto desespera”.

Hipótesis y "Alerta Sofía"

La integrante de Missing Children remarcó que, en cuanto a la desaparición de Loan “las hipótesis son muchas, no sabemos cuál es y no se puede descartar ninguna”. Y consideró que el rastrillaje que se concentra en la zona rural donde fue visto por última vez “evidentemente es porque hay una necesidad de agotar las posibilidades”. En ese sentido, manifestó: “Se hace lo imposible en el lugar del hecho y que se extienda y se sostenga la búsqueda”.

Llobet, en tanto, apuntó al tiempo que se debe cumplir para lanzar la denominada alerta Sofía. “Pensamos que es una cuestión a mejorar, creemos que 24 horas es demasiado aunque el alerta es una medida seria. Pero si pensamos que una criatura está en alto riesgo de inminente de pérdida de vida, 24 horas es una enormidad”, observó.

Y puntualizó en cuanto a la búsqueda de Loan: “Lo correcto sería que el alerta se active con mayor celeridad. Con tanta tecnología, poder difundir la imagen del chico antes. Desde el viernes pasaron muchos días, el sábado no se hizo nada y recién el domingo a la tarde empezamos a sentir que era un tema nacional”.

MÁS DE 100 CHICOS DESAPARECIDOS

Missing Children de Argentina tiene un registro de 100 fotos. “Son chicos y chicas que buscamos, unos 40 desaparecieron siendo mejores y ahora son mayores, se perdieron hace 5, 10 y hasta 20 años atrás”, precisó y agregó al respecto: “Se perdieron en plena ciudad, en la vereda jugando, como Guadalupe Lucero (tenía cinco años cuando desapareció en el barrio 544 Viviendas de la capital de San Luis en 2021). como Sofía Herrero (desaparecida en 2008 en camping John Goodall de Tierra del Fuego) o Bruno Gentilleti que se perdió en el balneario La Florida en 1997. Son chicos que salieron a dar una vuelta y nunca volvieron”.

“Uno no lo puede creer, pero seguimos publicando porque algún día alguien puede decir, se puede conmover y hablar a esas familias que siguen buscando”, remarcó.

Aunque señaló que de los casos diarios, el 95 por ciento se resuelve positivamente porque se trata de adolescentes que se van de sus casas pero vuelven o los encuentran, “muchos no se encuentran y entendemos que hay redes de trata detrás. Sabemos que existen como en todo el mundo y hay que trabajar para que no siga sucediendo”, culminó.