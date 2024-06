Javier Milei volvió a convocar a firmar el Pacto de Mayo

"Quiero invitar a todos a que nos encontremos la noche del próximo 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo y dar vuelta la página de nuestra historia. Deseo que este año sea recordado como el punto de inflexión en el que volvimos a ser grandes", dijo Javier Milei en la ciudad de Rosario para conmemorar el 204º aniversario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano. De esta manera, Milei volvió a convocar a todas las autoridades políticas, gobernadores de las provincias, expresidentes, miembros de la Corte Suprema de Justicia, empresarios, trabajadores y a toda la ciudadanía a firmar el "Pacto de Mayo" el próximo 9 de julio en Tucumán.

En su discurso, el mandatario expresó "Hoy quiero invitarlos a jurar por la bandera argentina. Sueño con un mundo donde la bandera argentina flamee alto en el cielo entre las naciones más prósperas. Es importante para que podemos tener una nación prósperas, depongamos nuestros intereses particulares".

Acompañado por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, Milei aseguró que Manuel Belgrano "fue un maximilista de la libertad". "No había puntos intermedio y no renunció a la bandera. La libertad no pide permiso, se impone, es un instinto innato de ser argentino y siempre se hace camino, es ineludible aunque unos pocos se resistan o la quieran contener", agregó.

"El juramento a la bandera es un momento sagrado, porque la bandera es la encarnación a la patria", afirmó Milei y agregó que "por eso las banderas no se queman ni se lavan".

Previo al discurso de Milei, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro hizo hincapié en lo importante del evento patrio y la seguridad en la ciudad santafesina “Es un acto muy importante, porque durante años fue un acto ninguneado, olvidado y politizado”, aseguró el mandatario provincial en su discurso.

Luego, se pronunció sobre la seguridad en la ciudad de Rosario. “Quiero agradecerle Presidente y a sus ministros, porque hace unos meses el narcoterrorismo atacó a una ciudad”. “Estamos poniendo orden en la cárcel y en la calle. Aquí en Rosario somos un pueblo de gente trabajadora que quiere vivir en paz”, agregó.

En otra parte de su discurso, Pullaro destacó el esfuerzo del gobierno nacional para ordenar la economía, pero reclamó que el país necesita federalismo. "Señor presidente mire al interior productivo, necesitamos obras de infraestructura para el desarrollo económico del país", agregó.