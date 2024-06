Qué dijo Bullrich, a diez días de la desaparición de Loan

La sociedad argentina sigue de cerca lo que ocurre en torno a los avances en la investigación por el caso de la desaparición del niño Correntino hace ya diez días. En este marco, hasta la conductora más famosa de la televisión manifestó su preocupación por el asunto. Mirtha Legrand sostuvo en su programa que es "un horror" lo que está sucediendo.

Lo cierto es que la investigación sumó nuevos detenidos esta semana y se realizan varios allanamientos tras la hipótesis cada vez más firme de que el niño haya sido secuestrado en Corrientes y trasladado hacia el Chaco o Paraguay.

Todos esperaban entonces la palabra de la Ministra de Seguridad de la Nación en un caso que llena las tapas de todos los medios. Patricia Bullrich se pronunció y justificó su silencio tras diez días de la desaparición de Loan.

CASO LOAN



El Ministerio de Seguridad de la Nación está involucrado en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña en todos los requerimientos que la Justicia de la provincia de Corrientes nos pide.



Hemos puesto a disposición personal especializado, perros, Policía… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 23, 2024

Mensaje de la Ministra de Seguridad



"El Ministerio de Seguridad de la Nación está involucrado en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña en todos los requerimientos que la Justicia de la provincia de Corrientes nos pide. Hemos puesto a disposición personal especializado, perros, Policía Científica, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional Argentina para poder encontrar al niño. En este marco, el Ministerio debe cumplir con el resguardo de la información para cuidar la integridad de la causa. No es que no demos información, sino que la preservamos de manera profesional para lograr el objetivo que es encontrar a la criatura. Quiero aclarar que estamos desde el primer día trabajando con todas nuestras capacidades. No somos comentaristas del caso, estamos abocados a resolverlo. Les pido que utilicen la Línea 134 para aportar cualquier información que sirva para esclarecer la causa, con responsabilidad, ya que investigaremos cada llamado con la seriedad que el caso demanda".