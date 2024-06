Milei negó una posible devaluación en el país

El presidente aseguró que Argentina tiene un problema de competitividad que no se soluciona devaluando..

Mientras culmina su gira internacional en República Checa, el presidente de la Nación, Javier Milei, negó que el FMI haya pedido una devaluación al ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco del nuevo acuerdo. En ese sentido, dijo que es falso y señaló que el propio ministro Caputo salió a explicar esa cuestión a través de un informe. Para el presidente argentino, "hay sectores que les conviene mantener los salarios bajos en dólares, incrementando así la pobreza y la indigencia. Nosotros creemos que funciona de otra manera".

También aclaró que la solución de la economía en la Argentina no es una devaluación. “El problema de la Argentina no es monetario, es un problema de competitividad y eso no se arregla devaluando”, remarcó.

Por otra parte, enfatizó su política de déficit fiscal cero y señaló la clave de su plan de ajuste: "Si nosotros no estamos emitiendo dinero para financiar al fisco, si la única emisión que nos queda es por el tema de los remunerados y los hemos limpiado de una manera importante porque ya lo que queda son remunerados del sector público” aseguró el presidente.

Además de eso, celebró que en la tercera semana de junio el incremento de alimentos y bebidas fue de 0%. En ese sentido, el jefe de Estado sostuvo que "vamos por el camino correcto, todavía falta mucho, pero empiezan a aparecer indicios de que las cosas van funcionando". Así, ponderó que es algo que no sucede en la economía argentina hace 30 años.

A la hora de argumentar, Milei señaló que "la verdad que venir de 17.000% y bajar a 50% de inflación, sin que haya dos hiperinflaciones en el medio, que se licúen los salarios reales o una expropiación tipo Plan Bonex, o que se fijen precios o se fije el tipo de cambio, habla de la miseria de otros colegas".