Caso Loan: aseguran que el ex marino no fue invitado al almuerzo

El papá de Loan, José Peña, manifestó que tanto él como su hijo llegaron de sorpresa al almuerzo organizado en la casa de su mamá (abuela del menor). En una entrevista brindada a C5N, puntualizó que María Victoria Caillava y Carlos Pérez no habían sido invitados a comer y fueron llevados por Laudelina, tía de Loan.

En ese sentido, dijo que "los llevó mi hermana, no fueron invitados por mi mamá. Cayeron de sorpresa. Se conocían pero no fueron invitados. Pero yo también caí de sorpresa, no fui invitado. Como mi compañero de trabajo me había dicho que no se trabajaba por ser festivo, dije de ir a ver a mi mamá”.

El hombre aseguró que su hijo “no estaba invitado” al almuerzo y que fue con él. “Ellos no sabían que yo iba con Loan. Él no estaba invitado, fue conmigo. A último momento lo llevé”, relató. El padre contó que cuando dijo que se iba al almuerzo, el niño le insistió para que lo llevara.

Coordinan operativos entre Paraguay y fuerzas federales para hallar a Loan

El jefe del departamento de antisecuestros de Paraguay, Nimio Cardozo, explicó que la policía paraguaya lleva adelante operativos con las fuerzas federales para hallar a Loan. De esa forma, descartaron dos denuncias en Asunción y una en Ciudad del Este.

Cardozo mantuvo una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para coordinar los trabajos en Paraguay. En ese sentido, avisó: “Tengo desplegados hombres y mujeres en toda la triple frontera y en Formosa. Estamos trabajando en que la sociedad de Paraguay conozca a Loan para advertir la información”. En ese sentido, habló de como fueron los operativos y detalló que "la primera intervención fue hace cinco días. Interpol nos comunicó que en la zona de la triple frontera estaría Loan. Se hicieron las verificaciones, se levantó un circuito cerrado y confirmamos que no se trataba del chico". Al mismo tiempo, precisó que unos días después llegó una denuncia de que el nene de cinco años estaría en Asunción, pero no se encontró nada.

La última de las medidas fue ayer por la medianoche: "El jefe de la policía federal tenía la información de que en Asunción podría estar, pero se descartó también”.“Hasta ahora no tenemos ningún elemento material de prueba que nos pueda conducir a sospechar que Loan esté en territorio paraguayo. Hay un pedido de recompensa y una llamada anónima, entonces hay muchas versiones. También denunciaron que se lo vio en Brasil”, señaló Cardozo en diálogo con TN.

El jefe del departamento de antisecuestros dijo que en Paraguay no detectaron "una organización dedicada a la trata de menores" y que "la mayoría de los casos" de nenes desaparecidos los encontraron.

“Tengo 27 años de servicio y nunca hubo un caso como el de Loan", completó Cardozo quien confirmó que hay alerta amarilla de Interpol en toda la frontera.