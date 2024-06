Caso Loan: el video de la pareja detenida huyendo tras la desaparición del nene

El ex prefecto y la ex funcionaria municipal trascendieron nuevamente por un video huyendo con mochilas y bolsos la noche siguiente de la desaparición de Loan.

En el ocaso del duodécimo día de búsqueda de Loan Danilo Pérez, de 5 años de edad, trascendieron nuevos videos que comprometen aún más al exprefecto Carlos Pérez y la funcionaria María Victoria Caillava.

Este martes por la noche trascendió un video del 14 de junio, en el que se puede ver cómo salían de su domicilio el exprefecto y la funcionaria, hoy apuntados como los principales responsables de la desaparición del nene. Ambos salen con bolsos y mochilas de la vivienda, horas después de que comenzó la búsqueda de Loan. El material que trascendió en todos los medios de comunicación ya es analizado por Fiscalía.

CASO LOAN | En las últimas horas, se dieron a conocer una serie de videos del exmilitar y la funcionaria implicados en la investigación, huyendo tras la desaparición del pequeño. pic.twitter.com/hqGbN3Nxb7 — mejorinformado.com (@mejorinformado) June 26, 2024

Aseguran que el exprefecto no fue invitado al almuerzo

El papá de Loan, José Peña, manifestó que tanto él como su hijo llegaron de sorpresa al almuerzo organizado en la casa de su mamá (abuela del menor). En una entrevista brindada a C5N, puntualizó que María Victoria Caillava y Carlos Pérez no habían sido invitados a comer y fueron llevados por Laudelina, tía de Loan.

En ese sentido, dijo: "los llevó mi hermana, no fueron invitados por mi mamá. Cayeron de sorpresa. Se conocían pero no fueron invitados. Pero yo también caí de sorpresa, no fui invitado. Como mi compañero de trabajo me había dicho que no se trabajaba por ser festivo, dije de ir a ver a mi mamá”.

El hombre aseguró que su hijo “no estaba invitado” al almuerzo y que fue con él. “Ellos no sabían que yo iba con Loan. Él no estaba invitado, fue conmigo. A último momento lo llevé”, relató. El padre contó que cuando dijo que se iba al almuerzo, el niño le insistió para que lo llevara.