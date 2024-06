La mamá de Loan rompió el silencio: "Siento que hoy va a aparecer"

En medio de la angustia y la incertidumbre que rodea la desaparición de Loan Danilo Peña, su madre, María Noguera, expresó un esperanzador presentimiento en una entrevista con TN. "Hoy va a aparecer, tiene que aparecer. Los que lo tienen a Loan, traiganlo a mi casa", afirmó.

Loan, de solo cinco años, desapareció el pasado jueves 13 de junio en Corrientes, supuestamente mientras buscaba naranjas junto a sus primos. Desde entonces, la búsqueda fue intensa y llena de desafíos.

María Noguera relató que al principio no podía hablar con los medios debido al dolor y la angustia, pero ahora, con más fuerza, mantiene la esperanza de que su hijo será encontrado. "No confío en nadie a esta altura", dijo, dejando claro su escepticismo sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de Loan. También remarcó que su esposo no fue informado sobre la salida a buscar naranjas, lo que aumenta la incertidumbre sobre el caso.

Además expresó su preocupación por el bienestar de Loan, esperando que quienes lo tienen lo traten bien y le proporcionen lo necesario. "Espero que no esté sufriendo y no tenga hambre", dijo con voz entrecortada.

El caso dio un giro significativo con la intervención de la Justicia Federal, que ahora maneja la investigación bajo la acusación de trata de personas. Seis individuos fueron detenidos, y tres de ellos se negaron a declarar, resultando en la dictación de prisión preventiva. La fiscalía sostiene que los acusados planearon captar a Loan y que hubo encubrimiento por parte de un comisario local.

En los allanamientos realizados en relación con el caso, se encontraron armas y municiones en un departamento alquilado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez.