El Paquete Fiscal ya es ley en Diputados

Con una mayoría ajustada y similar a la votación que se dio por la Ley Bases, el oficialismo logró la aprobación del paquete fiscal que incluye cambios en el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, reformas en Monotributo y una amplia moratoria.

La votación culminó con 144 votos a favor, 108 rechazos y 3 abstenciones. El aval parlamentario se produjo por una ajustada mayoría conformado por la oposición dialoguista que respaldó la propuesta de La Libertad Avanza, principalmente el Pro, la UCR y los partidos provinciales. En contra se expresaron 95 diputados de UP, 5 del FIT, los 4 radicales que responden a Facundo Manes más otros 4 de Martín Lousteau, 4 diputados de Hacemos (2 socialistas, el sindicalista petrolero Jorge “Loma” Ávila y la cordobesa Natalia De la Sota), y 4 diputados patagónicos: el chubutense Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), el neuquino Osvaldo Llancafilo (MPN) y el rionegrino Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro), además de Ana Clara Romero (PRO).

La sanción definitiva de la Ley Bases y el Paquete Fiscal representa una bisagra en la gestión de Milei por el volumen de reformas que contiene cada una de ellas.

Con abstenciones se expresaron Mónica Frade (CC), la catamarqueña Silvana Ginocchio (UP) y la santacruceña Roxana Reyes (UCR); en tanto que se ausentó su coterráneo José Luis Garrido (Santa Cruz).

La ley Fiscal se votó en cuatro pasos: primero se votó un artículo sobre gastos tributarios, luego se aprobó la insistencia en la reposición del impuesto a las Ganancias para trabajadores que ganen más de $1.800.000 y se siguió con la reforma del impuesto a los Bienes Personales que incluye una rebaja de alícuotas. Para el final quedó la aprobación del resto del paquete fiscal, que comprende entre otros puntos un blanqueo de capitales, una reforma del monotributo y una moratoria impositiva.

La sanción definitiva de estas dos iniciativas representa una bisagra en la gestión de Milei por el volumen de reformas que contiene cada una de ellas.

Sin embargo, en la versión original no incluía la reforma de modernización laboral, que entre otros aspectos reduce o elimina multas por no registración y amplía el período de prueba que actualmente es de tres meses y lo lleva a un rango de entre seis y 12 meses dependiendo del tamaño de la empresa u organización. Quedaron afuera del recorte la eliminación de la moratoria previsional, por lo que el régimen especial que permite regularizar deudas previsionales y otorgarles la jubilación a personas que no llegaron a los 30 años de aportes al SIPA, seguirá vigente.

"El gobierno consiguió un instrumento clave. Permitirá entrar en una nueva etapa de crecimiento y desarrollo para todos los sectores", dijo Guillermo Francos.

Con estas dos leyes emblemáticas bajo el brazo, Milei encabezará el mentado “Pacto de Mayo” el próximo 9 de julio en Tucumán, en ocasión del Día de la Independencia.

Luego de la aprobación de la Ley Bases y del Paquete Fiscal, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, destacó que "el Gobierno consiguió un instrumento clave". A través de un video en sus redes sociales, el funcionario dijo que la legislación le permitirá al Gobierno "entrar en una nueva etapa de crecimiento y desarrollo para todos los sectores".

"Muchas gracias al Congreso y a los gobernadores por habernos acompañado en este proyecto, con los que hemos dialogado y debatido para llegar a esta ley tan importante para todos los argentinos", dijo Francos en su cuenta de X.

El ministro sostiene que la ley de reformas fiscales permitirá al Gobierno y a las provincias "contar con recursos suficientes para equilibrar sus presupuestos y administrar mejor las necesidades provinciales".

"En los próximos días, el Presidente va a promulgar la ley y, con su equipo de Gobierno, van a salir todas las reglamentaciones que hacen falta para poner en funcionamiento este sistema", agregó.

Por último, Francos consideró que "comienza una nueva etapa para nuestro Gobierno y para la Argentina". "Estamos convencidos de que va a ser un futuro venturoso", finalizó.